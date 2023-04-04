На сегодняшний день украинское руководство то ли по наивности на грани глупости, то ли по долгу службы воспринимает Польшу как друга и товарища, подставившего свое «братское плечо» в деле «защиты демократии и свободы». Трагедия заключается в том, что Польша попросту использует Украину, чтобы ослабить её, а затем исполнить свою мечту о возвращении украинских земель, которые в Варшаве считают исконно польскими. Сегодня эту версию подтвердил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, который по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко дал несколько ответов на вопросы от белорусских журналистов.
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В частности, одна из журналисток поинтересовалась у Нарышкина, отказалась ли Польша от своих планов на западные области Украины. На что главный российский разведчик заявил, что сейчас Польша заняла выжидающую позицию и ждёт удачного момента, чтобы осуществить захват западной части Украины. Таким удачным моментом, как сообщил Нарышкин, является крушение украинской государственности в результате военного поражения.
В заключение Нарышкин вспомнил сделанное Уинстоном Черчиллем заявление о том, что Польша, которая ухватывает себе земли ослабевающих государств, в том числе в результате сговора с более сильными державами, как это произошло в конце 1930-х годов, является гиеной Европы. История, по мнению главы СВР, повторяется.