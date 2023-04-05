Главный разведчик России Сергей Нарышкин примерно то же самое вчера и сказал. Только менее обтекаемыми и более правдивыми формулировками.

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом находится у своего польского коллеги Анджея Дуды. В рамках встречи Зеленский позволил себе дать любопытный комментарий касательно единства народов Украины и Польши, заявив о том, что между странами в перспективе не будет существовать никаких границ.

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По мнению Зеленского, Украину и Польшу не должны разделять ни политические, ни экономические, ни, что самое главное, исторические границы. Что под данными словами подразумевает Зеленский, сказать на данном этапе непросто, однако многие справедливо восприняли это как намёк на интеграцию как минимум части Украины в состав Польши.

Строго говоря, эта логика идеально ложится на вчерашнее заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина по итогам его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Насколько известно ведомству Нарышкина, Польша заняла выжидающую позицию, ждёт военного поражения Украины и, воспользовавшись последующим за этим событием коллапсом украинской государственности, готовится к «отхвату» западных земель страны.

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На сегодняшний день неизвестно, как на данное действие Польши отреагирует Россия, однако предельно очевидно, что Варшава в данном вопросе должна будет договориться с Москвой, иначе катастрофы Польше не избежать.