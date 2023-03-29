4—7 тысяч снарядов против 20 тысяч снарядов в сутки. Впрочем, без «копиума» не обошлось.

Многое было сказано о текущем вооружённом конфликте между Россией и Украиной, однако большинство комментаторов сходятся во мнении, что на полях боя идёт война артиллерии, и у кого её больше, тот и побеждает. В данном аспекте, по подсчётам стран НАТО, у России наблюдается кратное преимущество над Украиной: разница в расходовании артиллерийских боеприпасов составляет примерно 20 000 в сутки против 4 000 — 7 000 в сутки в пользу ВС РФ.

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Эстонское издание ERR поинтересовалось у обожающего выступать, давать различные интервью и в целом поддерживать медийную картинку министра обороны Украины Алексея Резникова, правдива ли данная предоставленная НАТО статистика. На что Резников ответил утвердительно: у россиян на складах больше боеприпасов, и расходовать они их тоже могут в куда больших масштабах.

При этом Резников, пожелав успокоить общественность, которая всё-таки хоть немного, но умеет в арифметику, добавил, что ВСУ применяют натовские гаубицы калибра 155 мм, которые отличаются более высокой точностью ведения огня. Благодаря этому, уверен Резников, ВСУ якобы могут использовать меньше снарядов с той же эффективностью. Глава украинского оборонного ведомства убеждён в том, что ВСУ якобы «более креативны» и обладают «более современным оборудованием и мышлением».

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При всём этом необходимо помнить, что Генсек НАТО неоднократно заявлял, что Украина расходует больше снарядов, чем страны НАТО могут производить, и призвал западные страны нарастить производственные мощности. При этом непосредственно запасы передаваемой с Запада ствольной артиллерии у Украины отнюдь не бесконечны и постоянно сокращаются в результате износа или прямого уничтожения ответным огнём, а кроме как на НАТО Киеву рассчитывать в этом конфликте не на кого. В России же выпуск военной продукции уже на протяжении года постоянно увеличивается.