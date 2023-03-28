Но о чём конкретно идёт речь, не уточняется.

В прошлом году российскому оборонно-промышленному комплексу пришлось активно перестраиваться на военные рельсы: мирно решать конфликт в Киеве по приказу из-за океана отказались, а это значит, что иного выбора не остаётся — необходимо добиваться поставленных задач силовым способом. Для этого сейчас в России, согласно заявлению первого зампреда Военно-промышленной Комиссии Дмитрия Медведева, значительная часть оборонных предприятий работают в три смены, выпуская огромное количество продукции военного назначения. А сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия в Челябинской и Кировской областях.

реклама

Руководители соответствующих предприятий доложили министру о результатах модернизации и расширения производственных мощностей, а также о повышении производительности труда. Принятые меры позволили в несколько раз увеличить объём выпуска боеприпасов, а до конца 2023 года предполагается увеличение объёма производства «отдельных образцов» боеприпасов в 7—8 раз.

О каких конкретно «отдельных образцах» идёт речь, в Минобороны не уточнили, но логично будет предположить, что на сегодняшний день таких боеприпасов в войсках пока критически мало.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается в целом военной промышленности, то производство увеличивается по всем направлениям. Одних только танков в этом году, по словам Медведева, планируют произвести полторы тысячи единиц.