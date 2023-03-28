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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России до конца 2023 года в 7—8 раз вырастет производство «отдельных образцов» боеприпасов
Но о чём конкретно идёт речь, не уточняется.
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В прошлом году российскому оборонно-промышленному комплексу пришлось активно перестраиваться на военные рельсы: мирно решать конфликт в Киеве по приказу из-за океана отказались, а это значит, что иного выбора не остаётся — необходимо добиваться поставленных задач силовым способом. Для этого сейчас в России, согласно заявлению первого зампреда Военно-промышленной Комиссии Дмитрия Медведева, значительная часть оборонных предприятий работают в три смены, выпуская огромное количество продукции военного назначения. А сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия в Челябинской и Кировской областях.

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Руководители соответствующих предприятий доложили министру о результатах модернизации и расширения производственных мощностей, а также о повышении производительности труда. Принятые меры позволили в несколько раз увеличить объём выпуска боеприпасов, а до конца 2023 года предполагается увеличение объёма производства «отдельных образцов» боеприпасов в 7—8 раз.

О каких конкретно «отдельных образцах» идёт речь, в Минобороны не уточнили, но логично будет предположить, что на сегодняшний день таких боеприпасов в войсках пока критически мало.

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Что касается в целом военной промышленности, то производство увеличивается по всем направлениям. Одних только танков в этом году, по словам Медведева, планируют произвести полторы тысячи единиц.

#россия #украина #экономика #боевые действия #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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