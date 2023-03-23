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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО напомнил, что Украина расходует боеприпасы быстрее, чем Запад может их производить
И призвал деиндустриализованный Запад готовиться к длительной поддержке Украины.
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О том, что страны коллективного Запада не способны производить боеприпасы, не говоря уже про военную технику, в объёмах, необходимых Украине в рамках текущих боевых действий, различные натовские чиновники говорят чуть ли не в ежедневном режиме. Некогда бывший «арсеналом демократии», ныне западный военно-промышленный потенциал представляет тень былого величия, достаточную разве что для войн против пастухов и душманов в развивающихся странах. Несколько часов назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил коллегам по альянсу о том, что Украина расходует боеприпасы быстрее, чем Запад способен этот расход восполнять.

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Без топорной пропаганды от господина Столтенберга, заявляющего, что Россия якобы забрасывает бахмутское направление фронта солдатами, конечно, не обошлось, но кое-какую долю правды генсек НАТО всё же выдал. В частности, он отметил, что Россия сейчас ведёт войну на истощение, в которой ежедневно выстреливает по 20 тысяч артиллерийских снарядов против украинских 4—7 тысяч снарядов ежедневно, что превосходит текущий уровень производства всех западных стран вместе взятых.

На фоне этого Столтенберг призвал членов НАТО готовиться к длительной поддержке Украины, добавив, что масштаб производства боеприпасов для передачи Киеву будет увеличиваться.

Недавно, кстати, страны Запада договорились о коллективной закупке для Украины миллиона артиллерийских снарядов самых разных калибров. Кажется, что это много, но при текущем уровне расходования этих боеприпасов хватит примерно на 142 дня боевых действий, а если Украина желает хотя бы сравняться с Россией по объёму выстреливаемых снарядов (что невозможно ввиду отсутствия достаточного количества артиллерии), то миллиона снарядов и вовсе хватит лишь на полтора месяца боевых действий.

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По итогу можно сказать только то, что самый безболезненный для всех способ завершить украинский конфликт — это выполнить условия России, которые всем давно и хорошо известны. Пока что же Западу удаётся выставить данный конфликт как экзистенциальную угрозу России в глазах государств Азии и глобального Юга.

#россия #боевые действия #нато
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