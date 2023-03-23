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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первый полёт российского самолёта Superjet SSJ-New с отечественными двигателями состоится в ближайшие месяцы
Двигатель, как всем прекрасно понятно, это самое главное.
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Во времена, когда Россия ещё хотела верить в возможность «партнёрских» отношений с коллективным Западом, самолёты Sukhoi Superjet-100 в значительной степени состояли из импортных комплектующих. Зарубежными были в том числе двигатели, считающиеся главным элементом любого летательного аппарата. После того как «партнёры» при первой возникшей надуманной причине убежали с российского рынка, отечественным авиастроителям не осталось ничего другого, как рассчитывать только на свои силы.

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И они, безусловно, есть: в частности, сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что первый полёт обновлённой версии «Суперджета», которому присвоено название SSJ-New, с отечественными двигателями состоится уже в течение ближайших трёх месяцев.

Как отметил глава кабмина, испытания SSJ-New были полностью завершены в прошлом году, и теперь эти лайнеры будут летать на российских двигателях ПД-8.

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Также сегодня Мишустин заявил, что к 2026 году российский авиапром планирует выйти на показатели ста производимых гражданских самолётов в год.

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