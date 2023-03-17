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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В командовании ВВС Украины недовольны поставками польских и словацких МиГ-29
Самолёты, дескать, старые и неэффективные. Видимо, в Киеве хотят F-35 и, желательно, в подарок.
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Европейские страны, которым после коллапса социалистического блока досталось в наследство огромное количество советской техники, включая истребители и вертолёты, на протяжении года активно передавали всё это богатство Украине. Процесс продолжается: вчера о передаче истребителей МиГ-29 сообщила Польша, а сегодня — Словакия.

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Казалось бы, дорогих партнёров необходимо благодарить и клясться в вечной признательности, но украинским обитателям высоких кабинетов нормы этики неведомы. Вместо этого там выразили недовольство, заявив, что истребители МиГ-29 морально устарели и плохо подходят для борьбы с крылатыми ракетами и БПЛА, которые сейчас являются одной из основных угроз для Украины. Соответствующим комментарием поделился спикер командования ВВС ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, поставки этих самолётов никак не способны увеличить украинский ударный потенциал, и не ускорят процесс начала анонсированного весеннего наступления.

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Всего на сегодняшний день Польша и Словакия суммарно «скинулись» на 17 истребителей МиГ-29. Ещё десять польских «машин» сейчас проходят сервисное обслуживание, после чего также будут переданы Украине. Очевидно, Киев хочет получить те самые F-16 американского производства, при этом то ли намеренно, то ли по незнанию опуская тот факт, что истребители F-16 являются сверстниками «старых и неэффективных» МиГ-29.

#украина #боевые действия #авиация #истребители #военная авиация #миг-29
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Словакия всё-таки передаст Украине истребители МиГ-29
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Xmast
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ЕС планирует предоставить Украине еще 1 000 000 снарядов, в том числе боеприпасы калибром 155 мм
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