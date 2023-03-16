Остальные — позже.

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Будучи главным «чирлидером» боевых действий на Украине со стороны киевских властей, польское руководство из кожи вон лезет, чтобы помочь своим восточным соседям продержаться ещё чуть дольше. Разговоры о возможной передаче Украине польских истребителей МиГ-29 теперь перешли от слов к делу, и вот, президент Польши Анджей Дуда заявил, что первые четыре истребителя будут отправлены уже в ближайшие дни.

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Всего, по словам Дуды, в распоряжении Польши имеется десять МиГ-29, доставшихся ей в начале 1990-х после упразднения ГДР. Четыре готовящихся к передаче истребителя уже находятся в рабочем виде, остальные же проходят необходимый сервис.

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По факту Польша сейчас сбагривает на Украину самолёты советского производства, рассчитывая взамен получить современные истребители F-35 американского производства и FA-50 южнокорейского производства. Новые самолёты Дуда ожидает к концу года.