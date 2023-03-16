Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Польши заявил, что страна в ближайшие дни отправит Украине четыре истребителя МиГ-29
Остальные — позже.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Будучи главным «чирлидером» боевых действий на Украине со стороны киевских властей, польское руководство из кожи вон лезет, чтобы помочь своим восточным соседям продержаться ещё чуть дольше. Разговоры о возможной передаче Украине польских истребителей МиГ-29 теперь перешли от слов к делу, и вот, президент Польши Анджей Дуда заявил, что первые четыре истребителя будут отправлены уже в ближайшие дни.

реклама

Всего, по словам Дуды, в распоряжении Польши имеется десять МиГ-29, доставшихся ей в начале 1990-х после упразднения ГДР. Четыре готовящихся к передаче истребителя уже находятся в рабочем виде, остальные же проходят необходимый сервис.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По факту Польша сейчас сбагривает на Украину самолёты советского производства, рассчитывая взамен получить современные истребители F-35 американского производства и FA-50 южнокорейского производства. Новые самолёты Дуда ожидает к концу года.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
118
Весенняя распродажа 2023 в Steam
6
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
7
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
4
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
2
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
7
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
4
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13

Сейчас обсуждают

Вакс Игорь
17:19
Да, с НАТО и Украиной, а вы хотели просто так до Киева прокатится. Получите! От
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
Дмитрий Баркун
17:17
Писал школьник. С чего он взял, что беспилотник нарушил границу РФ?
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
Андрей Филинский
17:16
Это им не мешает продолжать гегемонить над всем миром. Европку так просто принудили сдохнуть, напремер.
На Reddit раскрыли секрет идеальных снимков Луны на телефоны Samsung
Cyborg39rus
17:15
У меня в штанах бесплатный тамагочи, пошли вы на..... с этой херотой за 3К дауны
Тамагочи снова возвращаются: новый гаджет-яйцо от Supreme стоит 3000 рублей
BioMax
17:07
а потом я научился есть говно...все рвно все внутри в говно превращается...чего нутро надрвать лишней суетой
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
ffe
16:57
>>Почему я решил приостановить разработку ---
Godot Engine 4.0: Почему я решил приостановить разработку ChimbaBench Vulkan
vovslev
16:56
Работал в Японии, жил в ихней гостинке с картонными стенами, мне вполне хватало зимой для обогрева 8600к на воде+ 1080ti, когда в игрушки играешь, кондишку на обогрев можно не включать, но там правда...
До 1900 Вт поднялось энергопотребление Xeon w9-3495X под нагрузкой с экстремальным разгоном 5,5 ГГц
Vadim Iljin
16:54
если заокеанские бандиты недовольны , значит всё сделано прекрасно! Так и надо продолжать!
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
Андрей Филинский
16:52
Уже нет сомнений, что бой будет?
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
Михаил Barash Андреев
16:48
Завод не ушёл, завод остался. На нём просто больше не будут производить Skoda. А будут производить "Сунь-чи" и прочие "Вынь-хим".
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем