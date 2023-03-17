Если у кого-то вдруг возникают сомнения относительно правдивости сводок о постоянном сбивании украинских самолётов на линии боевого соприкосновения, то достаточно просто взглянуть на действия её спонсоров из коллективного Запада, в авральном темпе пытающихся заместить ежедневно выбиваемые «машины». Вчера стало известно о том, что четыре истребителя МиГ-29 Украине предоставит Польша, сегодня же Словакия после недолгой «запинки» пообещала предоставить Киеву ещё тринадцать аналогичных «бортов», доставшихся ей со времён пребывания в Организации Варшавского Договора.
реклама
Соответствующее решение, как сообщается, было принято главой словацкого правительства Эдуардом Хегером. При этом стоит отметить, что Словакия считает избавление от МиГ-29 в пользу Украины плюсом для себя: если верить сведениям от словацкого генштаба, то страна уже давно испытывает трудности с обслуживанием и использованием доставшихся в наследство советских самолётов. У Украины же, верят в Словакии, имеются и запчасти к ним и, что самое главное, подготовленные лётчики.
Когда конкретно самолёты будут переданы, не уточняется. Очевидно, что это вопрос даже не одной недели, поскольку истребители сначала надо разобрать на части, затем погрузить в фуры и перевезти через границу. В «целом» виде это в нынешних условиях делать невозможно.