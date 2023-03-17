Как будто в этом кто-то сомневался.

Если у кого-то вдруг возникают сомнения относительно правдивости сводок о постоянном сбивании украинских самолётов на линии боевого соприкосновения, то достаточно просто взглянуть на действия её спонсоров из коллективного Запада, в авральном темпе пытающихся заместить ежедневно выбиваемые «машины». Вчера стало известно о том, что четыре истребителя МиГ-29 Украине предоставит Польша, сегодня же Словакия после недолгой «запинки» пообещала предоставить Киеву ещё тринадцать аналогичных «бортов», доставшихся ей со времён пребывания в Организации Варшавского Договора.

реклама

Соответствующее решение, как сообщается, было принято главой словацкого правительства Эдуардом Хегером. При этом стоит отметить, что Словакия считает избавление от МиГ-29 в пользу Украины плюсом для себя: если верить сведениям от словацкого генштаба, то страна уже давно испытывает трудности с обслуживанием и использованием доставшихся в наследство советских самолётов. У Украины же, верят в Словакии, имеются и запчасти к ним и, что самое главное, подготовленные лётчики.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Когда конкретно самолёты будут переданы, не уточняется. Очевидно, что это вопрос даже не одной недели, поскольку истребители сначала надо разобрать на части, затем погрузить в фуры и перевезти через границу. В «целом» виде это в нынешних условиях делать невозможно.