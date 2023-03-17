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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Словакия всё-таки передаст Украине истребители МиГ-29
Как будто в этом кто-то сомневался.
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Если у кого-то вдруг возникают сомнения относительно правдивости сводок о постоянном сбивании украинских самолётов на линии боевого соприкосновения, то достаточно просто взглянуть на действия её спонсоров из коллективного Запада, в авральном темпе пытающихся заместить ежедневно выбиваемые «машины». Вчера стало известно о том, что четыре истребителя МиГ-29 Украине предоставит Польша, сегодня же Словакия после недолгой «запинки» пообещала предоставить Киеву ещё тринадцать аналогичных «бортов», доставшихся ей со времён пребывания в Организации Варшавского Договора.

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Соответствующее решение, как сообщается, было принято главой словацкого правительства Эдуардом Хегером. При этом стоит отметить, что Словакия считает избавление от МиГ-29 в пользу Украины плюсом для себя: если верить сведениям от словацкого генштаба, то страна уже давно испытывает трудности с обслуживанием и использованием доставшихся в наследство советских самолётов. У Украины же, верят в Словакии, имеются и запчасти к ним и, что самое главное, подготовленные лётчики.

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Когда конкретно самолёты будут переданы, не уточняется. Очевидно, что это вопрос даже не одной недели, поскольку истребители сначала надо разобрать на части, затем погрузить в фуры и перевезти через границу. В «целом» виде это в нынешних условиях делать невозможно.

#россия #украина #политика #авиация #истребители #миг-29 #словакия #боевая авиация
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