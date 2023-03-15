Уж постарайтесь, в самом деле.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев подтвердил, что поступившая вчера информация о том, что Россия собирается поднять обломки рухнувшего вчера в Чёрное море в результате неудачного манёвра уклонения от перехвата российскими истребителями беспилотника MQ-9 Reaper, является правдивой. Процесс, правда, сопряжён с трудностями, но поднять обломки на поверхность обязательно надо, о чём Патрушев сообщил в ходе беседы с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным.

реклама

Как отметил Патрушев, он пока не готов сказать, сумеют ли службы поднять обломки со дна Чёрного моря, но выразил уверенность в том, что это необходимо сделать, чтобы в дальнейшем в том числе изучить устройство данного БПЛА. В целом, считает секретарь российского Совбеза, инцидент со «Жнецом» подтверждает факт участия США в конфликте на Украине.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Инцидент с MQ-9 Reaper произошёл вчера: беспилотник зашёл в российское воздушное пространство с выключенными транспондерами и был перехвачен российскими военными. В США, не привыкших признавать свою вину в чём бы то ни было, но которым придётся учиться это делать, вину перекладывают на Россию, заявляя, что лётчикам следует летать «безопаснее и профессиональнее». Тут что-то комментировать, как говорится, это только портить.