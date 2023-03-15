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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона на фоне инцидента с БПЛА MQ-9 Reaper призвал Россию летать «безопасно и профессионально»
Рубрика «Новости из Зазеркалья».
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Вчера над акваторией Чёрного моря в непосредственной близости от Крымского полуострова случилось занятное событие: американский ударно-разведывательный «дрон» MQ-9 Reaper («Жнец») нарушил воздушное пространство России, после чего был перехвачен российскими истребителями.

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На фоне взвинченности российско-американских отношений в Вашингтоне устроили из этого незначительного события чуть ли не истерику, вызвав российского посла и рассыпавшись обвинениями. Какие только версии не озвучивались: и столкновение истребителя с «дроном», и фигурное обливание его керосином, и подавление системами радиоэлектронной борьбы. Вечером вчерашнего дня Минобороны России разъяснило ситуацию, заявив, что беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами залетел в границы района временного режима использования воздушного пространства Крыма, затем при приближении истребителей-перехватчиков выполнил резкий манёвр, в результате чего потерял управление и рухнул в море. Откуда его, к слову, уже пытаются поднять и доставить на берег.

Казалось бы, всё ясно, но в Пентагоне данную версию посчитали недостаточно красивой, и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что Россия «должна» летать «безопасно и профессионально», поскольку действия российских лётчиков были «небезопасными и рискованными». На самом деле, если кому-то и стоит летать «безопасно и профессионально», то исключительно операторам американских БПЛА. При этом Остин добавил, что США продолжат осуществлять полёты там, где им это позволяет международное право.

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Хотелось бы верить, что цель вчерашней провокации со «Жнецом» будет выяснена и публично озвучена.

#россия #сша #беспилотная авиация #психиатрия
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FBI
18:21
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О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
Ванючий случай
18:20
просто ты до него ещё не дорос
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
Роман Маркелов
18:19
Энтыл не интересует
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
Ванючий случай
18:18
Всё понятно, нет у тебя ничего топового. Из топового у тебя только очко в твоем сортире. Кстати дырку лобзиком выпиливал? Лобзик наверно тоже топовый был.
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
Роман Маркелов
18:18
Правильно сделали. Надо с вас копейку трусить, раз вы мискликаете
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
FBI
18:17
Говно. Вот ТОПЖИР
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
Китя.
18:16
Не сбил. а слил на дрон топливо и он загорелся потерял управление и рухнул в воду.
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Роман Маркелов
18:15
Сфига у меня дешман мама? Топ+ жир
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
Шамиль Джанболатов
18:15
Фильтры и на Алике заказать можно. Только они сильно снижают воздушный поток, и соответственно ухудшают охлаждение, тем более когда забиты
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
Ванючий случай
18:14
я помню ты вчера с пеной у рта рассказывал что у тебя Приора ТОП )))
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
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