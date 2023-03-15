Рубрика «Новости из Зазеркалья».

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Вчера над акваторией Чёрного моря в непосредственной близости от Крымского полуострова случилось занятное событие: американский ударно-разведывательный «дрон» MQ-9 Reaper («Жнец») нарушил воздушное пространство России, после чего был перехвачен российскими истребителями.

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На фоне взвинченности российско-американских отношений в Вашингтоне устроили из этого незначительного события чуть ли не истерику, вызвав российского посла и рассыпавшись обвинениями. Какие только версии не озвучивались: и столкновение истребителя с «дроном», и фигурное обливание его керосином, и подавление системами радиоэлектронной борьбы. Вечером вчерашнего дня Минобороны России разъяснило ситуацию, заявив, что беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами залетел в границы района временного режима использования воздушного пространства Крыма, затем при приближении истребителей-перехватчиков выполнил резкий манёвр, в результате чего потерял управление и рухнул в море. Откуда его, к слову, уже пытаются поднять и доставить на берег.

Казалось бы, всё ясно, но в Пентагоне данную версию посчитали недостаточно красивой, и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что Россия «должна» летать «безопасно и профессионально», поскольку действия российских лётчиков были «небезопасными и рискованными». На самом деле, если кому-то и стоит летать «безопасно и профессионально», то исключительно операторам американских БПЛА. При этом Остин добавил, что США продолжат осуществлять полёты там, где им это позволяет международное право.

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Хотелось бы верить, что цель вчерашней провокации со «Жнецом» будет выяснена и публично озвучена.