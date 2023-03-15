Вчера над акваторией Чёрного моря в непосредственной близости от Крымского полуострова случилось занятное событие: американский ударно-разведывательный «дрон» MQ-9 Reaper («Жнец») нарушил воздушное пространство России, после чего был перехвачен российскими истребителями.
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На фоне взвинченности российско-американских отношений в Вашингтоне устроили из этого незначительного события чуть ли не истерику, вызвав российского посла и рассыпавшись обвинениями. Какие только версии не озвучивались: и столкновение истребителя с «дроном», и фигурное обливание его керосином, и подавление системами радиоэлектронной борьбы. Вечером вчерашнего дня Минобороны России разъяснило ситуацию, заявив, что беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами залетел в границы района временного режима использования воздушного пространства Крыма, затем при приближении истребителей-перехватчиков выполнил резкий манёвр, в результате чего потерял управление и рухнул в море. Откуда его, к слову, уже пытаются поднять и доставить на берег.
Казалось бы, всё ясно, но в Пентагоне данную версию посчитали недостаточно красивой, и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что Россия «должна» летать «безопасно и профессионально», поскольку действия российских лётчиков были «небезопасными и рискованными». На самом деле, если кому-то и стоит летать «безопасно и профессионально», то исключительно операторам американских БПЛА. При этом Остин добавил, что США продолжат осуществлять полёты там, где им это позволяет международное право.
Хотелось бы верить, что цель вчерашней провокации со «Жнецом» будет выяснена и публично озвучена.