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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ прокомментировало инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море
Что он делал рядом с Крымом, вообще непонятно.
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Сегодня над Чёрным морем произошло любопытное событие: американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение, в результате чего США в свойственной им манере обвинили российскую сторону в намеренном сбивании данного БПЛА и даже вызвали российского посла для разбирательств. Ситуация оставалась загадочной, однако примерно час назад Минобороны России опубликовало официальное заявление на тему случившегося.

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Как утверждает Минобороны, инцидент произошёл утром примерно в 09:30 по московскому времени. БПЛА MQ-9 Reaper следовал по направлению к Крымскому полуострову с выключенными транспондерами и нарушил границы «района временного режима использования воздушного пространства», установленного над полуостровом после начала СВО.

На перехват беспилотника были подняты истребители, однако оружие по нарушителю они не применяли. Как сообщают в Минобороны, аппарат осуществил резкий манёвр, в результате которого потерял управление и рухнул в воду. Проще говоря, в Минобороны намекнули на то, что оператор данного БПЛА с перепугу рванул назад, но перестарался и потерял вверенное ему устройство.

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С какой целью была осуществлена данная провокация, ещё предстоит разобраться, и вызывать посла должны не Штаты, а наоборот — Россия. Важно понимать, что страны Запада могут сколько угодно изображать непризнание Крыма частью России, но в данном случае значение имеет только то, что на этот счёт думает сама Россия.

#россия #сша #бпла #беспилотник #mq-9 reaper
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По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
Дмитрий
22:28
Такое рэб еще не придумали
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
ИстинаГдетоРядом
22:27
дешевка я русский и никогда не был на Украине, неужели в твоем скудном мозгу -картина что много здравомыслящих россиян против войны -не рисуется?
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Экспердд
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Почитав комменты прям виднеются столько нациков. Жаль что они - одно и тоже прыщавое тело пытающееся заработать на бутерброд
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
Сергей Габриель
22:26
Автор,я хочу не про процессоры написать. Вы используете фото знаменитостей. А Вы вообще в курсе,что этого делать нельзя без их разрешения? Жаль,что они тут не бывают,а то давно бы Вас засудили и выкин...
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