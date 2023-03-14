Что он делал рядом с Крымом, вообще непонятно.

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Сегодня над Чёрным морем произошло любопытное событие: американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение, в результате чего США в свойственной им манере обвинили российскую сторону в намеренном сбивании данного БПЛА и даже вызвали российского посла для разбирательств. Ситуация оставалась загадочной, однако примерно час назад Минобороны России опубликовало официальное заявление на тему случившегося.

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Как утверждает Минобороны, инцидент произошёл утром примерно в 09:30 по московскому времени. БПЛА MQ-9 Reaper следовал по направлению к Крымскому полуострову с выключенными транспондерами и нарушил границы «района временного режима использования воздушного пространства», установленного над полуостровом после начала СВО.

На перехват беспилотника были подняты истребители, однако оружие по нарушителю они не применяли. Как сообщают в Минобороны, аппарат осуществил резкий манёвр, в результате которого потерял управление и рухнул в воду. Проще говоря, в Минобороны намекнули на то, что оператор данного БПЛА с перепугу рванул назад, но перестарался и потерял вверенное ему устройство.

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С какой целью была осуществлена данная провокация, ещё предстоит разобраться, и вызывать посла должны не Штаты, а наоборот — Россия. Важно понимать, что страны Запада могут сколько угодно изображать непризнание Крыма частью России, но в данном случае значение имеет только то, что на этот счёт думает сама Россия.