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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что ЗРК Patriot не поможет Украине защищаться от российских крылатых ракет
Система, дескать, разрабатывалась для отражения удара баллистических, а не крылатых ракет.
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После сегодняшнего массированного ракетного удара, который в Минобороны РФ ради придания ему высокой цели в глазах партнёров из Азии и глобального Юга окрестили «ударом возмездия» в ответ на теракт в Брянской области, в странах коллективного Запада вновь стали гулять тревожные заявления о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны. На сегодняшний день большие надежды возлагаются на американские комплексы ЗРК Patriot, однако, по всей видимости, делать на эти системы слишком большую ставку не стоит.

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Как заявил сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, система Patriot не очень эффективна против в основном используемых Россией крылатых ракет и беспилотников, поскольку создавалась для перехвата баллистических ракет. А это, естественно, совершенно разные траектории, скорости и принципы работы.

Дополнительно Кирби отметил применённые сегодня гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Возможностей для их перехвата на Украине, уточнил американский политик, нет, да и в целом перехватывать гиперзвуковые ракеты «очень сложно».

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Стоит напомнить, что президент США Джо Байден отзывался о гиперзвуковых ракетах как об «обычных ракетах, только их нельзя сбить». Возможно, в США уже продвигаются в деле разработки средств перехвата «гиперзвука», ну или же господин Кирби просто в очередной раз успокаивает публику.

#россия #украина #боевые действия #patriot #гиперзвуковое оружие #"кинжал"
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Dmitri Malamud
23:26
Майнинг в принципе надо запретить. Идиотское растрачивание энергии в пустоту.
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
Madarator
23:25
Как метко заверил достопочтенный Razg0n в лиде, редко когда что-либо дешевело, а так хотелось в апреле приобрести посконный Гуголь Пиксель, пускай он фоткает "похуже" чем какой-нибудь Сяоми Ультра
Смартфоны могут сильно подорожать из-за дефицита на фоне ограничений "серого" импорта
Иван Лунин
23:22
Грузия бедная и несчастная, она жила хорошо,только в времена, когда была в составе империи и СССР. Теперь это недострана. Эрзац.
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
klopcha
23:18
Не понимаю, в чём преимущество Грузии перед другими странами? Изначально туда не надо было ехать. Всё таки 2008 год многие помнят, зачем так рисковать.
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
klopcha
23:17
Забавно, как США хотят провести вторую революцию роз за 20 лет в одной и той же стране. А России всё равно.
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
klopcha
23:16
Закрыть границу и не пуКать!
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
klopcha
23:15
Предатели сидят в Кремле. Сбежал только один Чубайс, но его даже ловить не стали.
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
Шамиль Джанболатов
23:15
Как же только люди не извращаются , фигею. Оставьте хотя бы винчестеры в покое
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
klopcha
23:14
Разница лишь в масштабах?
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
klopcha
23:14
Харош! Хахаах ))) Также с формулировками: один воюют, другие проводят спец военную операцию. И вроде бы обе стороны не довольны, т.к. одни не понимают других и обвиняют в нелогичности.
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
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