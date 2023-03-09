После сегодняшнего массированного ракетного удара, который в Минобороны РФ ради придания ему высокой цели в глазах партнёров из Азии и глобального Юга окрестили «ударом возмездия» в ответ на теракт в Брянской области, в странах коллективного Запада вновь стали гулять тревожные заявления о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны. На сегодняшний день большие надежды возлагаются на американские комплексы ЗРК Patriot, однако, по всей видимости, делать на эти системы слишком большую ставку не стоит.
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Как заявил сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, система Patriot не очень эффективна против в основном используемых Россией крылатых ракет и беспилотников, поскольку создавалась для перехвата баллистических ракет. А это, естественно, совершенно разные траектории, скорости и принципы работы.
Дополнительно Кирби отметил применённые сегодня гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Возможностей для их перехвата на Украине, уточнил американский политик, нет, да и в целом перехватывать гиперзвуковые ракеты «очень сложно».
Стоит напомнить, что президент США Джо Байден отзывался о гиперзвуковых ракетах как об «обычных ракетах, только их нельзя сбить». Возможно, в США уже продвигаются в деле разработки средств перехвата «гиперзвука», ну или же господин Кирби просто в очередной раз успокаивает публику.