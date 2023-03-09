Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
Такого, говорят, ещё не было.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Сегодня ночью на Украине было неспокойно: после долгого перерыва ВС РФ вновь осуществили массированный ракетный удар по объектам энергетики. На момент публикации данной заметки официальной информации о ракетном ударе от Минобороны РФ не было, однако из открытых источников, коими выступают в том числе и украинские очевидцы, можно сделать предварительные выводы.

реклама

Из открытых источников следует, что ракетным обстрелам подверглись практически все области Украины — от Харьковской и Одесской до Киевской, Львовской и Ивано-Франковской. Сообщается о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в крупных населённых пунктах либо частично, либо полностью пропало электро- и теплоснабжение вкупе с обрушившимся интернет-соединением в ряде областей.

Судя по имеющимся кадрам, Россия вновь ужесточила ракетные удары, и теперь наносит огневое поражение уже машинным залам электростанций, тем самым надолго (если не навсегда) выводя из строя генерацию из объединённой энергосистемы Украины. В частности, в данном материале используется утренний снимок киевской ТЭЦ-5.

Украинские официальные лица подтверждают прилёты — в частности, в одной только Харьковской области зафиксировано полтора десятка взрывов. Кроме того, спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время беседы с местными СМИ заявил, что не припомнит подобного ракетного удара. С его слов, Россия в ходе сегодняшнего удара применила шесть гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал».

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Всего, как сообщается, в ударе была задействована 81 ракета разных типов — от «Калибров» и X-101 до «Кинжалов». Несмотря на масштаб произошедшего, фото- и видеоподтверждений произошедшего пока мало. Что само по себе вызывает вопросы, поскольку ранее украинские пользователи сразу выкладывали в Сеть последствия ударов даже несмотря на строжайший запрет так делать.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Президент Польши заявил о готовности передать Украине оставшиеся истребители МиГ-29
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
20
Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
7
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
15
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
22
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
49
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
13
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
147
Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
13
Ретро и ностальгия как способ заработка: Atomic Heart, Fallout и далее со всеми остановками
1

Сейчас обсуждают

Bernigan
12:59
Даже проверять не буду этот Стар Ситизен, он тормозит на всём чём только можно, т к кривая недоделка, которую доделывать и не собираются, кусок кода выкинутый любителям космосимов, чтобы они продолжал...
NVIDIA GeForce RTX 50-серии и AMD RDNA4 Radeon RX 8000 дебютируют с памятью GDDR7
Dimkovski
12:56
На 4-ом поколении RTX можно уже и в лучики поиграть. Тут есть резон брать именно карту от "куртки"
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
Dimkovski
12:55
Опять оптимальные комбинации... и снова выходит, что для ИГР.. а раз для игр, то ВСЁ в видеокарту.. проца сейчас 5600 с головой для ЛЮБЫХ игр на 3 года вперёд.
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
Олег Власов
12:50
Ни в одной стране мира не будет покоя "Вечным Жидам",убежавшим в трудную минуту со своей Родины-примет их только петля и осина.
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
Pustotnik
12:50
В аулах и при СССР некоторые до развала не знали, что есть советская власть... а тут военкомы камикадзе пойдут в глухие аулы в горах людей в армию забирать... В Питере и Москве всяко более безопасно ...
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
diman5566
12:49
Ага смешное видео.
Украинские спецслужбы заблокировали 26 телеграм-каналов, помогающих избегать мобилизации
Spambomber_38
12:46
Добро пожаловать в реальный мир агонизирующего капка, уважаемые интульчане и прочие н-видяшные амд-шники.
К середине года Intel рассчитывает избавиться от излишков потребительской продукции на складах
Dimkovski
12:46
Для 4К@60 fps хватит и 8700K
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
Артур Рейх
12:45
А, ой
NVIDIA GeForce RTX 50-серии и AMD RDNA4 Radeon RX 8000 дебютируют с памятью GDDR7
Pustotnik
12:44
Ага жонглирование... а программист это типа буковки и циферки просто вбиваешь... Чтобы жонглиовать "деталями" нужно отличать БП от видеокарты, и плюс собирать "детали" под задачу. Т.е. разбираться ка...
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем