Сегодня ночью на Украине было неспокойно: после долгого перерыва ВС РФ вновь осуществили массированный ракетный удар по объектам энергетики. На момент публикации данной заметки официальной информации о ракетном ударе от Минобороны РФ не было, однако из открытых источников, коими выступают в том числе и украинские очевидцы, можно сделать предварительные выводы.
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Из открытых источников следует, что ракетным обстрелам подверглись практически все области Украины — от Харьковской и Одесской до Киевской, Львовской и Ивано-Франковской. Сообщается о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в крупных населённых пунктах либо частично, либо полностью пропало электро- и теплоснабжение вкупе с обрушившимся интернет-соединением в ряде областей.
Судя по имеющимся кадрам, Россия вновь ужесточила ракетные удары, и теперь наносит огневое поражение уже машинным залам электростанций, тем самым надолго (если не навсегда) выводя из строя генерацию из объединённой энергосистемы Украины. В частности, в данном материале используется утренний снимок киевской ТЭЦ-5.
Украинские официальные лица подтверждают прилёты — в частности, в одной только Харьковской области зафиксировано полтора десятка взрывов. Кроме того, спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время беседы с местными СМИ заявил, что не припомнит подобного ракетного удара. С его слов, Россия в ходе сегодняшнего удара применила шесть гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал».
Всего, как сообщается, в ударе была задействована 81 ракета разных типов — от «Калибров» и X-101 до «Кинжалов». Несмотря на масштаб произошедшего, фото- и видеоподтверждений произошедшего пока мало. Что само по себе вызывает вопросы, поскольку ранее украинские пользователи сразу выкладывали в Сеть последствия ударов даже несмотря на строжайший запрет так делать.