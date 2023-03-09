С формулировками МО, однако, надо что-то делать.

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Как нашим читателям уже известно, сегодня ночью по Украине был нанесён массированный ракетный удар, целями которого в том числе стали объекты критической инфраструктуры (энергетики). Буквально полчаса назад Минобороны РФ подтвердило факт ракетного удара, назвав его «массированным ударом возмездия», последовавшим в ответ на террористический акт в Брянской области, в результате которого погибли два мирных жителя.

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Ранее представители украинских властей заявили, что в ходе сегодняшнего удара применялись в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Данная информация была подтверждена Минобороны. Сколько всего «Кинжалов» использовалось, российское военное ведомство не уточняет (украинская сторона заявляет о шести); известно лишь, что целями общего удара были элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия ОПК и завязанные на них энергетические объекты.

Как сообщается, все целевые объекты были поражены, а в результате удара была сорвана переброска резервов и оружия на фронт, повреждены предприятия по ремонту военной техники, заводы по производству боеприпасов, а также места дислокации БПЛА.

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Важно понимать, что формулировка «удар возмездия» применяется в основном для иностранной публики. В реальности, естественно, «возмездие» несоразмерно «преступлению», да и планирование и подготовка подобных ударов явно занимает далеко не несколько дней, минувших с момента осуществления теракта и вычисления его заказчиков и исполнителей.