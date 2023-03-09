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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны подтвердили применение «Кинжалов» в ходе сегодняшнего «удара возмездия» в ответ на теракты в Брянской области
С формулировками МО, однако, надо что-то делать.
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Как нашим читателям уже известно, сегодня ночью по Украине был нанесён массированный ракетный удар, целями которого в том числе стали объекты критической инфраструктуры (энергетики). Буквально полчаса назад Минобороны РФ подтвердило факт ракетного удара, назвав его «массированным ударом возмездия», последовавшим в ответ на террористический акт в Брянской области, в результате которого погибли два мирных жителя.

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Ранее представители украинских властей заявили, что в ходе сегодняшнего удара применялись в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Данная информация была подтверждена Минобороны. Сколько всего «Кинжалов» использовалось, российское военное ведомство не уточняет (украинская сторона заявляет о шести); известно лишь, что целями общего удара были элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия ОПК и завязанные на них энергетические объекты.

Как сообщается, все целевые объекты были поражены, а в результате удара была сорвана переброска резервов и оружия на фронт, повреждены предприятия по ремонту военной техники, заводы по производству боеприпасов, а также места дислокации БПЛА.

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Важно понимать, что формулировка «удар возмездия» применяется в основном для иностранной публики. В реальности, естественно, «возмездие» несоразмерно «преступлению», да и планирование и подготовка подобных ударов явно занимает далеко не несколько дней, минувших с момента осуществления теракта и вычисления его заказчиков и исполнителей.

#россия #украина #боевые действия
1
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На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
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Артём Николаев
14:57
Возмездие за то, что год назад они первыми уже получили и посмели сопротивляться?
В Минобороны подтвердили применение «Кинжалов» в ходе сегодняшнего «удара возмездия» в ответ на теракты в Брянской области
b2smile
14:56
И ты снова обосрался. Если ты не нашел - это не значит, что нет этого. И дальше всё в той же теме. Даже писать лень на твой высер ни о чём.
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