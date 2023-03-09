А определиться можно, Евгений Викторович?

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На протяжении многих недель российскую патриотическую общественность тревожат заявления внезапно зачем-то ставшего медийным лицом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что Минобороны якобы не обеспечивает бойцов его организации должным количеством боеприпасов. В Минобороны эти заявления уже опровергали, после чего сам Пригожин подтвердил, что снаряды «пошли». Затем тема возобновилась, и сегодня основатель ЧВК «Вагнер» в комментарии для СМИ вновь заявил, что проблема с боеприпасами сохраняется.

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Как отметил Пригожин, «лучше не стало», а по основным видам боеприпасов ситуация вообще не изменилась. При этом необходимо отметить, что командиры отдельных подразделений, которые ведут бои в зоне СВО, поясняют, что ЧВК «Вагнер» на самом деле приравняли к стандартному общевойсковому снабжению, поскольку сейчас ВС РФ накапливает боеприпасы для встречи откровенно готовящегося весеннего контрнаступления ВСУ, исход которого может стать решающим во всей операции.

По словам Пригожина, ему также заблокировали пропуска в военные и прочие силовые ведомства, поэтому сейчас ему остаётся только добиваться решения проблемы через СМИ.

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Доверять Пригожину или нет — вопрос очень серьёзный. В Минобороны подобное поведение уже нарекали работой на пользу противнику. Не исключено, что имеет место как подковёрная игра, так и попытка запутать оппонента, притворяясь ослабленным. Одно ясно: осуществлять уверенное продвижение, испытывая снарядный голод, невозможно.