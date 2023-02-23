Ко всей этой истории вообще относиться следует с Эверестом скептицизма.

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Непонятная и очень странная ситуация, возникшая между Евгением Пригожиным как «лицом» ЧВК «Вагнер» и Минобороны России относительно якобы блокирования последним поставок снарядов, много дней будоражила сознание патриотично настроенных граждан. Несмотря на то, что Минобороны опровергло данные обвинения, заявив, что снаряды не просто выдаются, а выдаются даже с запасом, что в том числе видно по продвижению на артёмовском направлении, слепо верить Пригожину и не задавать правильных вопросов касательно его методов привлечения внимания к проблеме почему-то считается нормой.

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Тем не менее, сегодня конфликт, если он вообще имел место, а не являлся игрой на усыпление бдительности противника, был исчерпан: Пригожин сообщил, что в 6 утра «пока на бумаге» началась отгрузка боеприпасов. Основатель ЧВК «Вагнер» поблагодарил всех, кто подняли тему и всеми доступными средствами помогли решить проблему.

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Ранее о проблеме с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами уже высказались все военные эксперты. Мнения, как оно часто бывает, разделились: одни сообщали, что «вагнеровцев» по объёму выдачи снарядов просто приравняли к регулярным войскам, другие, что междоусобице во время боевых действий не место, третьи — что Пригожин должен был решать конфликт без его публичной огласки. В любом случае, даже если представить себе, что его обвинения небезосновательны, Пригожин поступил неправильно как с моральной, так и с информационной точек зрения.