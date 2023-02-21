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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны опровергли заявления о блокировании поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»
Поставки боеприпасов только крупного калибра исчисляются тысячами единиц в сутки.
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На протяжении нескольких дней по Сети с подачи военных корреспондентов и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина циркулирует информация о том, что бойцы «Оркестра» из-за бюрократических проволочек не получают необходимые боеприпасы от Минобороны России. Пригожин уже даже начал обвинять непосредственно министра обороны и начальника Генерального штаба, и после этого в Минобороны, по всей видимости, кончилось терпение. Буквально только что в официальном Telegram-канале Минобороны появился комментарий, опровергающий циркулирующие по информационным ресурсам заявления.

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По словам пресс-службы МО РФ, заявления о недостатке боеприпасов абсолютно не соответствуют действительности: только за период с 18 по 20 февраля сего года «добровольцам штурмовых отрядов», как Минобороны традиционно маркирует бойцов ЧВК «Вагнер», было поставлено 1660 снарядов к РСЗО, 980 танковых снарядов, а также 10 171 боеприпас для миномётов и крупнокалиберной ствольной артиллерии. И это без учёта стрелкового оружия и патронов к нему.

Как отмечают в Минобороны, без активной огневой поддержки продвижение в районе Артёмовска (Бахмута) было бы невозможным, а никакой огневой поддержки бы не было без снабжения боеприпасами. Все заявку на поставки боеприпасов ЧВК «Вагнер», продолжают в МО РФ, «выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет». Более того, уже с 25 февраля начнутся поставки боеприпасов по заявкам на март.

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Дополнительно Минобороны отметило, что не просто поставляет ЧВК «Вагнер» все запрашиваемые боеприпасы, но делает это с запасом: за прошлый год потребности штурмовых отрядов, уточняют в ведомстве, были обеспечены на 140 %. В Минобороны призвали не вносить раскол в механизм взаимодействия между подразделениями российской группировки и не играть тем самым на пользу врагу.

#россия #боевые действия #чвк #чвк "вагнер
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