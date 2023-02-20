Несколько дней назад с подачи непосредственно основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стало известно, что «музыканты» испытывают снарядный голод, связанный с бюрократическими проволочками. Реально ли данная проблема имеет место или же это, как считают многие, просто попытка запутать противника, создав видимость конфликта между «Вагнером» и официальным МО РФ, сказать трудно, однако её развитие продолжается. Сегодня Евгений Пригожин, ответив на запрос одного из журналистов, посетовал на то, что проблема с боеприпасами сохраняется.
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Как отмечает Пригожин, боеприпасов в стране хватает, промышленность вышла на необходимые объёмы, однако трудности с обеспечением ЧВК «Вагнер» остаются. По словам основателя «оркестра», никакие решения в этом направлении, несмотря на все его знакомства и связи, не принимаются, а из-за нехватки боеприпасов ЧВК и другие подразделения несут повышенные потери.
Пригожин добавил, что в высоких кабинетах ему намекают на то, что у него непростые отношения с вышестоящими лицами, и что нужно «пойти извиниться и повиниться», и тогда бойцы получат боеприпасы.
Очевидно, придание этой проблеме широкой общественной огласки поможет ускорить процесс её решения. Если, конечно, не допускать, что мы имеем дело с тем, что описано в первом абзаце данного материала. Потому что если нет, то этот случай можно смело назвать вопиющим и прямо саботирующим выполнение задач на поле боя.