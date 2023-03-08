Удивительная и вызывающая массу вопросов метаморфоза, произошедшая с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, когда из серого кардинала перед нами возникла излишне медийная личность, продолжает время от времени приносить свои положительные плоды. В частности, из первых уст поступает информация о продвижении войск на артёмовском (бахмутском) направлении. Учитывая, что Пригожин не замечен в шапкозакидательстве, а предоставляет военные сведения только в том случае, когда они полностью проверены, им можно доверять: и вот, сегодня основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что бойцы установили контроль за всей восточной частью города Бахмут (он же Артёмовск).
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В данном случае имеется в виду та часть города, которая лежит на восток от реки Бахмутка. Важно понимать, что восточная часть — меньшая часть города, составляющая чуть меньше трети от его общей площади. Дополнительно наступление идёт с юга и с севера. Иными словами, штурм населённого пункта идёт, но процесс небыстрый, что, учитывая положение и уровень муштры, которую прошли вооружённые формирования Украины, не должно вызывать никакого удивления.
На прошлой неделе Пригожин призвал президента Украины позволить войскам выйти из Бахмута, поскольку из города на тот момент оставалась только одна доступная для эвакуации дорога, но, к сожалению, в «руководстве» Украины приняли решение оборонять этот «символ» и дальше.