Опять заявив, что помимо ЧВК «Вагнер» здесь больше якобы никто не при делах.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Удивительная и вызывающая массу вопросов метаморфоза, произошедшая с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, когда из серого кардинала перед нами возникла излишне медийная личность, продолжает время от времени приносить свои положительные плоды. В частности, из первых уст поступает информация о продвижении войск на артёмовском (бахмутском) направлении. Учитывая, что Пригожин не замечен в шапкозакидательстве, а предоставляет военные сведения только в том случае, когда они полностью проверены, им можно доверять: и вот, сегодня основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что бойцы установили контроль за всей восточной частью города Бахмут (он же Артёмовск).

реклама

В данном случае имеется в виду та часть города, которая лежит на восток от реки Бахмутка. Важно понимать, что восточная часть — меньшая часть города, составляющая чуть меньше трети от его общей площади. Дополнительно наступление идёт с юга и с севера. Иными словами, штурм населённого пункта идёт, но процесс небыстрый, что, учитывая положение и уровень муштры, которую прошли вооружённые формирования Украины, не должно вызывать никакого удивления.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На прошлой неделе Пригожин призвал президента Украины позволить войскам выйти из Бахмута, поскольку из города на тот момент оставалась только одна доступная для эвакуации дорога, но, к сожалению, в «руководстве» Украины приняли решение оборонять этот «символ» и дальше.