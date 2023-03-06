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Одержимость украинских властей обороной города Бахмут (Артёмовск), который в Пентагоне почему-то очень любят называть носящим чисто символическое значение, уже переходит все грани разумного даже для них. До смыкания «клещей» и превращения бахмутского мешка в полноценный котёл осталось всего несколько километров, и в данной ситуации сегодня в рамках заседания Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ было принято решение о продолжении «оборонной операции» и «дальнейшем усилении позиций» в Бахмуте.

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Как гласит информация на официальном сайте президента Украины, на заседании Ставки за продолжение «обороны» Бахмута высказались и главком ВСУ Валерий Залужный, и командующий сухопутными силами Украины Александр Сырский.

Очевидно, Бахмут имеет отнюдь не символическое, как бы это не хотели изображать в Пентагоне, а самое что ни на есть стратегическое значение.

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На днях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал Зеленского разрешить войскам, в которых всё больше «стариков и детей», покинуть Бахмут. Очевидно, у украинского командования на этот счёт другие планы, и покидать Бахмут войска будут только в плен.