Именно поэтому на защиту этого «символа» противник бросает всё, что у него осталось. Л — Логика.

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В настоящее время относительно проходящих на Украине боевых действий существуют как минимум две реальности. Одна настоящая — это то, что происходит на фронте, почему боевые действия ведутся именно так, и какие цели ставят перед собой стороны. Другая — плод фантазии официальных лиц коллективного Запада, которую они озвучивают для успокоения своих граждан.

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К сожалению, во втором случае мы имеем дело в лучшем случае с искажением фактов, а в худшем — с натуральной наглой ложью и пропагандой. Вот и сегодня глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что город Бахмут (Артёмовск) имеет для России исключительно символическое значение. Остин отметил, что Бахмут не имеет стратегического и оперативного значения, а его переход в руки ВС РФ не будет означать изменения хода боевых действий.

Трудно представить себе, что глава Пентагона не в курсе того, что Бахмут является логистическим «хабом», а также центром массивной оборонительной линии на Донбассе, поэтому в реальности данный город как раз-таки имеет исключительно стратегическое значение для обеих сторон, и именно поэтому украинское командование продолжает осуществлять его оборону даже сейчас, когда до сжимания клещей и превращения бахмутского мешка в настоящий котёл осталось всего несколько километров.

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Стоит понимать, что американские и европейские официальные лица попали в ловушку собственной не имеющей под собой никаких оснований пропаганды, поэтому резко взять и признать, что ход ведения боевых действий на Украине диктуется именно Россией, они чисто политически не могут.