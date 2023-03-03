На сегодняшний день уже очевидно, что многомесячная кампания по проламыванию оборонительных рубежей вокруг Бахмута (Артёмовска) находится уже даже не на финишной прямой, а в нескольких шагах от финишной ленты. В связи с этим на связь из осаждённого города вышел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который сообщил несколько новостей, часть из которых крайне тревожные.
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Во-первых, Пригожин сообщил, что Бахмут фактически находится в окружении — из города осталась только одна доступная для эвакуации дорога. Во-вторых, по словам Пригожина, на бахмутском направлении ЧВК «Вагнер» всё чаще противостоят «старики и дети». И в-третьих, Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом об отдаче приказа на вывод бахмутского гарнизона, пока такая возможность ещё есть, попутно показав нескольких пленных, подходящих под вышеуказанное Пригожиным описание.
Многие военные эксперты считают, что с политической точки зрения потеря Бахмута для киевских властей, особенно после безмерных потерь при его обороне, станет для них слишком болезненным ударом. Поэтому, считают эксперты, вывод войск из города будет проводиться по мариупольскому сценарию: под покровом ночи, небольшими группами и почти в хаотическом порядке. Здесь, что называется, для ВСУ главное, чтобы весь Бахмут не превратился в «Азовсталь 2.0»: тогда выход из окружения будет доступен только в плен.
Насколько правильно разрешать обстрелянным и опытным войскам просто выходить из окружения, после чего они поделятся своим опытом с новобранцами, вопрос непраздный, и не нам на него отвечать.