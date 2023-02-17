Об этом сегодня сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Сегодня проходит встреча президентов России и Беларуси. В рамках традиционной беседы «на камеры» белорусский лидер Александр Лукашенко затронул тему белорусско-российского сотрудничества в вопросе импортозамещения в авиастроении. Как отметил Лукашенко, Беларусь на сегодняшний день производит «до тысячи» комплектующих для российских самолётов МС-21 и Sukhoi Superjet. В случае с «Суперджетами» речь, очевидно, идёт о модели SSJ-New.

реклама

Напомним, что МС-21 и SSJ-New являются надеждами на возрождение разрушенной вместе с распадом СССР российской гражданской авиастроительной отрасли. Оба самолёта относятся к категории среднемагистральных, то есть, наиболее востребованных на рынке гражданских авиаперевозок. Самолёты являются конкурентами таких «рабочих лошадок», как Airbus A320 и Boeing 737.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Что до появления МС-21 и SSJ-New непосредственно у авиакомпаний, то, по плану, первые партии самолётов будут переданы заказчикам в конце 2024 года.