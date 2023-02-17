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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Беларусь производит до тысячи комплектующих для российских самолётов МС-21 и «Сухой Суперджет»
Об этом сегодня сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Сегодня проходит встреча президентов России и Беларуси. В рамках традиционной беседы «на камеры» белорусский лидер Александр Лукашенко затронул тему белорусско-российского сотрудничества в вопросе импортозамещения в авиастроении. Как отметил Лукашенко, Беларусь на сегодняшний день производит «до тысячи» комплектующих для российских самолётов МС-21 и Sukhoi Superjet. В случае с «Суперджетами» речь, очевидно, идёт о модели SSJ-New.

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Напомним, что МС-21 и SSJ-New являются надеждами на возрождение разрушенной вместе с распадом СССР российской гражданской авиастроительной отрасли. Оба самолёта относятся к категории среднемагистральных, то есть, наиболее востребованных на рынке гражданских авиаперевозок. Самолёты являются конкурентами таких «рабочих лошадок», как Airbus A320 и Boeing 737.

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Что до появления МС-21 и SSJ-New непосредственно у авиакомпаний, то, по плану, первые партии самолётов будут переданы заказчикам в конце 2024 года.

#россия #импортозамещение #авиация #беларусь #промышленность #белоруссия #самолёты #гражданская авиация #мс-21 #ssj-new
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