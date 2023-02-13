На днях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сроки завершения СВО зависят от поставленных руководством страны задач, однако выполнение своеобразного плана «минимум» в виде «закрытия» ДНР и ЛНР потребует ещё полутора—двух лет операции. Сроки весьма неоптимистичные, поэтому сегодня другой военачальник — Рамзан Кадыров — высказал своё мнение касательно сроков выполнения задач СВО.
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По мнению Кадырова, поставленная в рамках спецоперации задача будет на 100 % выполнена до конца текущего года.
И вот здесь опять же не берётся в расчёт то, какой план вообще был поставлен руководством страны перед военными. Учитывая скорость, с которой идёт продвижение, прогноз Пригожина выглядит более реалистичным.
Как бы то ни было, важно также не забывать, что Россия, по сведениям западных СМИ, которые наверняка получают информацию от разведок своих стран, готовит масштабное наступление с участием тысяч единиц военной техники. В каких направлениях пойдёт это наступление, не уточняется, но из опубликованных этими СМИ сведений следовало, что что-то серьёзное должно будет начаться либо уже на этой неделе, либо на следующей.