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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров прокомментировал сроки завершения СВО
Завершения с выполнением поставленных задач, естественно.
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На днях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сроки завершения СВО зависят от поставленных руководством страны задач, однако выполнение своеобразного плана «минимум» в виде «закрытия» ДНР и ЛНР потребует ещё полутора—двух лет операции. Сроки весьма неоптимистичные, поэтому сегодня другой военачальник — Рамзан Кадыров — высказал своё мнение касательно сроков выполнения задач СВО.

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По мнению Кадырова, поставленная в рамках спецоперации задача будет на 100 % выполнена до конца текущего года.

И вот здесь опять же не берётся в расчёт то, какой план вообще был поставлен руководством страны перед военными. Учитывая скорость, с которой идёт продвижение, прогноз Пригожина выглядит более реалистичным.

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Как бы то ни было, важно также не забывать, что Россия, по сведениям западных СМИ, которые наверняка получают информацию от разведок своих стран, готовит масштабное наступление с участием тысяч единиц военной техники. В каких направлениях пойдёт это наступление, не уточняется, но из опубликованных этими СМИ сведений следовало, что что-то серьёзное должно будет начаться либо уже на этой неделе, либо на следующей.

#россия #украина #боевые действия
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32Влад32
16:27
Я так думаю. Чем больше запад будет гнать свою технику на Украину, тем быстрее СВО закончится. По другому нельзя.
Кадыров прокомментировал сроки завершения СВО
32Влад32
16:25
Чтобы сказали деды этих украинцев, которые вместе с русскими воевали против немецких фашистов? С украинцами, которые по лесам бегали - все понятно. Те бы одобрили. Эх, зря им амнистию Хрущев сделал. Н...
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dimkahon
16:25
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Johan_888
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аФтар, перечитай заголовок!
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Dmitry Mitry
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DS3 уже хорошо не помню, а в Elden Ring копьем можно бить из под щита не снимая защиты. А этот Fingerprint щит с бустами имеет что-то вроде 95%, так что отбивать им можно практически бесконечно. Я так...
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