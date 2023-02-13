Завершения с выполнением поставленных задач, естественно.

На днях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сроки завершения СВО зависят от поставленных руководством страны задач, однако выполнение своеобразного плана «минимум» в виде «закрытия» ДНР и ЛНР потребует ещё полутора—двух лет операции. Сроки весьма неоптимистичные, поэтому сегодня другой военачальник — Рамзан Кадыров — высказал своё мнение касательно сроков выполнения задач СВО.

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По мнению Кадырова, поставленная в рамках спецоперации задача будет на 100 % выполнена до конца текущего года.

И вот здесь опять же не берётся в расчёт то, какой план вообще был поставлен руководством страны перед военными. Учитывая скорость, с которой идёт продвижение, прогноз Пригожина выглядит более реалистичным.

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Как бы то ни было, важно также не забывать, что Россия, по сведениям западных СМИ, которые наверняка получают информацию от разведок своих стран, готовит масштабное наступление с участием тысяч единиц военной техники. В каких направлениях пойдёт это наступление, не уточняется, но из опубликованных этими СМИ сведений следовало, что что-то серьёзное должно будет начаться либо уже на этой неделе, либо на следующей.