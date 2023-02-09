Всё это ведь где-то стоит, а где «пруфы»?

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Слухи о том, что Россия готовит «попытку №2» в плане масштабной наступательной операции на Украине, гуляют уже давно. По Сети с осени практически в ежедневном формате гуляли видеозаписи с переброской всё новой и новой военной техники ближе к зоне СВО, ну а теперь издание Foreign Policy (FP) предрекло начало этого наступления в ближайшее время.

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Как сообщают в FP, российские войска продолжают концентрировать на востоке Украины массированную ударную группировку, в которой примут участие 1 800 танков, 3 950 бронированных машин, 2 700 артиллерийских установок, 810 единиц РСЗО «Град» и «Смерч», 400 истребителей и 300 вертолётов.

Foreign Policy прогнозирует начало наступления в течение ближайших десяти дней. Другие источники сообщают, что ВС РФ приурочат его к 24 февраля как к годовщине начала спецоперации. Не исключено, что ошибаются оба — в конце концов, никаких подтверждений наличия техники в таких количествах на восточных рубежах Украины, не говоря уже про рассредоточенные по аэродромам сотни единиц авиации, западные разведки не предоставляют. Хотя мы прекрасно знаем, что системы спутникового слежения работают на этом направлении в режиме 24/7/365.

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Безусловно, даже при такой крайне пессимистичной ситуации для вооружённых сил Украины западные СМИ продолжают поднимать моральный дух своих читателей, заявляя о якобы плохой подготовке и экипировке готовящихся к наступательной операции военнослужащих. При этом опуская, что «плохо подготовленные» войска столь эффективно выполняют свои задачи, что Западу приходится всё сильнее и сильнее наращивать помощь Украине, поскольку всю свою технику она давным-давно утратила в боях.