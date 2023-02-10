На протяжении всей специальной военной операции основные массы населения думают только о том, чтобы она побыстрее закончилась с необходимым России результатом. Примерно в апреле прошлого года стало предельно очевидно, что быстро не получится: противник слишком хорошо идеологически обработан и получает бесконечную финансовую и военную помощь от спонсоров. В результате конфликт перешёл в состояние войны на истощение, которая подразумевает методичное изматывание оппонента вплоть до утраты им возможности оказывать сопротивление.
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Всё это приводит к тому, что сроки окончания спецоперации называть невозможно: все, кто делали различные предсказания на эту тему, ошиблись. Тем не менее, один человек обладает куда большей информацией о ходе боевых действий, чем различные участники ток-шоу и ведущие телеграм-каналов. Речь идёт об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, интервью у которого взял военный корреспондент и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
По словам Пригожина, продолжительность СВО зависит от того, какие цели поставлены руководством страны. Если, уточняет Пригожин, цель заключается в «закрытии» ДНР и ЛНР, то «надо ещё хотя бы годика полтора-два поработать». Если же будет поставлена цель дойти до Днепра (не уточняется, речь идёт о городе или о реке, включая всю её протяжённость), то, полагает Пригожин, СВО займёт ещё года три.
Трудно сказать, пессимистичен прогноз Пригожина или нет, однако все действия и обстоятельства говорят о том, что Россия готовится к затяжному военному конфликту. В частности, это на днях даже отметил весьма ангажированный американский «Институт изучения войны» (ISW), заявив, что РФ наращивает производство вооружений в масштабах, подразумевающих длительные боевые действия.