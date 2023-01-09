В первую и в последнюю очередь благодаря «Чебурашке».

На фоне финансовых успехов фильма «Чебурашка» издание РБК, ссылаясь на данные Фонда кино, решило подсчитать, сколько всего денег собрали отечественные кинотеатры за праздничную неделю начала этого года. Выяснилось, что сборы за праздничный период (с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023-го) побили восьмилетний рекорд, достигнув 4,5 миллиардов рублей. Для сравнения, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года сборы составляли 3,7 миллиарда рублей — и это при учёте того, что все западные и, в частности, голливудские кинокомпании тогда ещё присутствовали на российском рынке, хотя ещё существовали проблемы, вызванные антиковидными ограничениями.

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Львиная доля сборов в этом году, естественно, пришлась на «Чебурашку», доля которого составила почти 70 %, или свыше 3 миллиардов рублей.

Стоит помнить, что для достижения этого рекорда российские киностудии, дабы успеть к очередному праздничному периоду, работали не один год. Как будут обстоять дела дальше — вопрос для тревожных обсуждений. Дело в том, что из-за ухода западных кинокомпаний с российского рынка возник острый дефицит прокатного материала, а отечественные съёмочные «мощности» (предложение), мягко говоря, не соответствуют спросу. По подсчётам Минкультуры, чтобы заместить продукцию ушедших зарубежных кинокомпаний, в России необходимо снимать по 300 фильмов в год.

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Нетрудно подсчитать, что в обозримой перспективе добиться этого физически невозможно, так что пока в Госдуме активно обсуждают законопроект о принудительном лицензировании продукции для кинопроката — дабы сохранить киноотрасль, а вместе с ней и рабочие места. А там, глядишь, и что-нибудь в консерваториях западных компаний поменяется.