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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сборы «Чебурашки» за праздничный период перевалили за три миллиарда рублей
В теории, скорость сбора теперь начнёт падать.
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Семейный фильм «Чебурашка» продолжает удивлять не только своих зрителей, но и людей, ведущих статистику и публикующих на её основе новостные материалы. Так, по состоянию на сегодняшний день общие сборы фильма режиссёра Дмитрия Дьяченко превысили три миллиарда рублей — на достижение соответствующей суммы потребовалось восемь полных дней: с премьеры 1 января и до вечера текущего дня.

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Таким образом, «Чебурашка» стал третьим по общим сборам фильмом за всю историю российского кинопроката. Больше в своё время собрали только «Холоп» с 3,06 миллиарда рублей и «Аватар» с 3,51 миллиарда.

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Таким образом, чтобы превзойти самый кассовый фильм всех времён и народов, в масштабах одной России «Чебурашке» достаточно заработать ещё 500 миллионов рублей. Что, хоть праздничный период и закончился, но вполне достижимо — прокат фильма ещё продолжается и вряд ли, учитывая ситуацию с наличием прокатного материала в России, будет снят с него в ближайшее время.

#кино #чебурашка #кинопрокат
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