На фоне новогодних отечественных кинопремьер российские кинотеатры ненадолго забыли о своих проблемах, связанных с выживанием в течение года без огромного вала западных фильмов, которыми можно было забивать эфир круглосуточно и 365 дней в году. Но реальность такова, что западные кинокомпании на российский рынок, несмотря на всю его огромность и прибыльность, возвращаться не торопятся, и уже в ближайшие недели кинотеатры вновь заведут старую шарманку о том, что им нечего показывать.
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Ранее представители отрасли, несмотря на критическую ситуацию, выступали против обсуждений законопроекта о принудительном лицензировании зарубежных фильмов, опасаясь рисков для отечественных онлайн-кинотеатров. Теперь же, как утверждает замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, в нижней палате российского парламента обсуждается обновлённая версия законопроекта о принудительном лицензировании — с учётом критики и предложений. Как поясняет Горелкин, в новой редакции законопроекта предусматривается принудительное лицензирование только для кинопроката. С целью сохранения российских кинотеатров и, как следствие, рабочих мест.
Ранее в Минкультуры заявляли, что для замещения западных фильмов в России требуется снимать около трёхсот фильмов в год, из которых одна пятая — крупные премьеры. Очевидно, данная задумка пока нереализуема из-за нехватки производственных мощностей, поэтому принудительное лицензирование как временная экстренная мера вполне может сработать.