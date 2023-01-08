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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии не исключили возможность поставки «Леопардов» на Украину
Пора тоже чего-нибудь не исключить в отношении Германии.
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Западные спонсоры Украины продолжают эшелонами поставлять оружие на фронт, цинично по Оруэллу заявляя, что «это путь к миру». На днях стало известно, что Германия собирается передать Украине несколько десятков БМП Marder, а теперь министр экономики федеративной республики заявил, что не исключает возможности поставки основных боевых танков Leopard.

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«Конечно, это [поставку Leopard] нельзя исключать», — передаёт Reuters слова немецкого министра.

Стоит отметить, что западные страны постепенно наращивают уровень эскалации на Украине: раньше дело ограничивалось только поставками лёгких вооружений, а затем, по мере огромных потерь «своей» техники со стороны ВСУ, эти потери стали замещать техникой стран НАТО.

Что же касается танков Leopard, то пока что Германия уходит от прямых ответов на вопросы об их поставках Украине, что, скорее всего, связано с теми же самыми причинами, по которым США не торопятся поставлять танки M1 Abrams. И «Леопарды», и «Абрамсы» обладают значительно большей массой, чем имевшиеся на вооружении у Украины советские танки, очень требовательны к обслуживанию, а также требуют длительного обучения личного состава. Инфраструктуры для всего этого великолепия на Украине нет и, в условиях продолжающихся боевых действий с ракетными обстрелами, достигающими любой точки страны, и быть не может.

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Кроме того, важно понимать, что в современных армиях существует тренд на стандартизацию — когда различные боевые машины используют единую платформу, что позволяет ускорять обучение личного состава и решать множество проблем с материальным обеспечением и обслуживанием. Создание из украинской армии эдакого чудовища Франкенштейна, собранного из запасов разных государств, данному «тренду» явно не способствует. Да и фактор антирекламы при появлении фото- и видеодоказательств сгоревших/захваченных танков западного производства тоже не стоит списывать со счетов при принятии решений руководствами стран об их поставках.

#украина #германия #нато #военная техника
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