Всех с наступившим новым 1984 годом.

Достижение мира практически всегда идёт через силу и военную мощь путём навязывания этого самого мира противоборствующей стороне на условиях победителя. Это суровая реальность — так было, так есть и так будет всегда. Однако когда цели реальных участников конфликта диаметрально отличаются друг от друга, возникает трагическая ситуация, при которой боевые действия затягиваются, вынуждая наращивать усилия по их завершению. Именно это сейчас происходит со специальной военной операцией, завершению которой препятствуют непрекращающиеся поставки вооружений со стороны коллективного Запада.

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Несмотря на то, что большинство стран НАТО уже гласно и не очень заявляют об истощении доступных к передаче Украине запасов вооружений, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал членов союза оказывать большую поддержку украинским вооружённым силам, заявив, что «оружие — это фактически путь к миру».

Трудно сказать, какие книжки в детстве читал господин Столтенберг, но творчество Джорджа Оруэлла явно не обошло его стороной. К сожалению, поставки вооружений приводят лишь к прямо противоположным результатам, и сильнее всего от них страдает государство, на территории которого происходят боевые действия.

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По данным The New York Times, страны Запада передали Украине только оружия на сумму более $40 миллиардов. И это без учёта десятков миллиардов долларов финансовой помощи в условиях коллапса украинской экономики.