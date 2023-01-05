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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: США не решаются поставить Украине свои танки M1 Abrams из-за множества сопутствующих проблем
Аналитики, впрочем, об этом говорят уже не первый месяц.
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Список очередных «чудо-систем вооружений», поставляемых украинским войскам со стороны коллективного Запада, приближается к нижним строчкам, однако главного героя любых голливудских военных фильмов и видеоигр про современные боевые действия — основной боевой танк M1 Abrams — на Украину пока отправлять не торопятся. И на то есть целое множество причин, о которых вот уже на протяжении многих месяцев говорят военные аналитики, а теперь их заявления стали повторять журналисты The Washington Post.

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Как сообщается, администрация США продолжает исключать M1 Abrams из списка «военной помощи» Украине, поскольку эти танки подвержены поломкам и нуждаются в обслуживании, инфраструктуры для чего в стране нет и, учитывая постоянные ракетные обстрелы, быть не может.

Кроме того, «Абрамсы» являются тяжеловесами (в прямом смысле слова) в своём классе с массой в 55 тонн. Для сравнения, танки Т-72 весят 41 тонну, Т-80 — 42—46 тонн в зависимости от модификации, а Т-90 — 46,5 тонн. Теоретически это ухудшит проходимость данной машины в условиях боевых действий на территории Украины. Вдобавок, M1 Abrams оснащены прожорливыми газотурбинными двигателями, а с топливом на Украине ситуация и так крайне напряжённая.

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Наконец, журналисты отмечают, что M1 Abrams требует длительного переучивания личного состава и увеличения его общей численности, ведь, как известно, экипаж «Абрамсов» составляет четыре человека, тогда как советские/российские танки благодаря автомату заряжания обходятся тремя танкистами.

#оружие #танки #военная техника #m1 abrams
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