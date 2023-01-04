На среднемагистральный лайнер МС-21 в России возлагаются большие надежды. Серийное производство данного самолёта начнётся только в 2024 году, однако предсерийные и опытные образцы существуют уже давно, и вот, на одном из таких вариантов МС-21 сегодня совершил полёт министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Министр посетил Ульяновск с рабочим визитом, в ходе которого посетил предприятия Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), а также ознакомился с ресурсными испытаниями МС-21 и SSJ-New.
реклама
Очевидно, целью данного действия стала не только демонстрация того, что на МС-21 можно без опасений перевозить высоких чиновников и руководителей государственных корпораций, попутно сделав новому самолёту какой-никакой, но всё же «пиар».
Отметим, что МС-21, а также упомянутый выше SSJ-New являются полностью отечественными пассажирскими среднемагистральными самолётами, призванными заместить Airbus A320 и Boeing 737. Работа над современным широкофюзеляжным дальнемагистральным самолётом, предназначенным для перелётов на значительные расстояния с большим количеством пассажиров, также ведутся.