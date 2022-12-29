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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первые отечественные лайнеры МС-21 и SSJ-New поступят в авиакомпании примерно через два года
Иными словами, вскоре после начала их серийного производства.
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Перед отечественным гражданским авиастроением стоит поистине циклопическая задача: возродить индустрию и сделать её полностью независимой от импорта — иного выхода в сложившихся условиях нет, поэтому необходимо кропотливо трудиться. В связи с так называемыми санкциями серийное производство перспективного отечественного авиалайнера МС-21 сдвинулось вправо до 2024 года, но в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) считают, что ожидание полностью себя оправдает. Сегодня ОАК не только получила сертификат на модель МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 и выполненным из композиционных материалов крылом, но и сообщила, что первые поставки данных самолётов начнутся в конце 2024 года, то есть вскоре после начала их серийного производства.

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Вместе с тем в ОАК сообщили, что в 2024 году также начнутся поставки импортозамещённого лайнера Sukhoi Superjet 100 — SSJ-New. Как отметил глава ОАК Юрий Слюсарь, промышленность планирует выпускать минимум по двадцать обновлённых «Суперджетов» в год. В то же время масштаб производства МС-21 будет примерно вдвое больше — по 38—39 бортов в год (рассчитывают произвести 270 единиц в период с 2024 по 2030 годы).

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Отметим, что оба героя данного материала являются представителями среднемагистральных пассажирских самолётов, то есть, самого востребованного сегмента на рынке авиаперевозок. Иными словами, спрос на самолёты, в задачу которых в перспективе войдёт вытеснение Boeing 737 и Airbus A320, будет.

#экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация
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