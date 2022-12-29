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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Росавиация одобрила самолёт МС-21 с отечественным двигателем и крылом из композиционных материалов
Гражданское авиастроение на пороге возрождения.
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Серийное производство пассажирских лайнеров МС-21 ещё не началось, однако в конструкцию самолёта уже активно вносят изменения. В частности, сегодня Росавиация одобрила внесение изменений, вызванных установкой на самолёт отечественного двигателя ПД-14 и крыльев, выполненных из отечественных композиционных материалов. Как сообщают в ведомстве, был переиздан сертификат типа FATA-01010A, в который добавили модель МС-21-310.

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Согласно комментарию руководителя Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, сегодняшнее одобрение изменений по двигателю и крылу — основа для будущего полного импортозамещения всех составных частей МС-21. Ранее предполагалось, что МС-21 будут оснащаться как отечественными двигателями ПД-14, так и американскими Pratt & Whitney, но из-за известной геополитической обстановки второй вариант отпал.

Серийное производство МС-21 должно начаться в 2024 году с планом по выпуску 270 самолётов в период до 2030 года.

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МС-21 принадлежит к классу среднемагистральных лайнеров, являющемуся наиболее востребованным на рынке пассажирских авиаперевозок, и станет конкурентом для таких широко известных рабочих лошадок, как Boeing 737 и Airbus A320.

#экономика #авиация #гражданская авиация
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