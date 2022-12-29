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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФАС начала новое расследование в отношении «Мегафона» по делу о повышении тарифов
У Tele2 ситуация чуть более радужная.
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Всего пару дней назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора сотовой связи «Мегафон» виновным в необоснованном повышении тарифов в мае этого года и, как следствие, в нарушении антимонопольного законодательства. «Мегафон» это обстоятельство нисколько не встревожило, и на днях начал рассылать своим абонентам уведомления о повышении тарифов со следующего года.

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Компания не проинформировала ФАС о готовящемся повышении тарифов, так что теперь ведомство начало новое расследование в отношении «Мегафона». Если служба установит необоснованность очередного повышения тарифов, то будет возбуждено антимонопольное дело.

Вместе с тем ФАС сообщила о проведении анализа обоснованности повышения тарифов оператором Tele2. В отличие от «Мегафона», Tele2 уведомила ФАС о повышении тарифов на услуги связи с 30 декабря 2022 года, и данное повышение в условиях ранее не менявшихся тарифов было признано службой обоснованным.

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Напомним, что операторы стали пытаться повысить цены на свои тарифы, ссылаясь на проблемы с закупками и возросшую стоимость телекоммуникационного оборудования вследствие ухода их производителей с российского рынка. Примечательно, что Минцифры РФ косвенно опровергло эти заявления операторов, заявив, что нехватки импортного оборудования нет, а в ближайшие годы операторы будут активно переходить на отечественное оборудование. Так что в отношении данной темы ФАС следует держать руку на пульсе.

#мобильная связь #сотовая связь
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CPretender
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