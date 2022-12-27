Несколько месяцев назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) всерьёз заинтересовалась политикой оператора «Мегафон» касательно резкого повышения цен на свои услуги. Руководство «Мегафона», видимо, считало, что обойдётся, поэтому даже сегодня абоненты данного оператора сообщали о поступавших уведомлениях о повышении цен на услуги компании со следующего года. Но не обошлось: ФАС признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство, заявив, что в мае текущего года оператор необоснованно повысил тарифы в среднем на 12 % для более чем 16,5 миллионов абонентов.
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Как итог, «Мегафону» предписано снизить тарифы до «экономически обоснованного уровня», а за нарушение законодательства на оператора наложат штраф, размер которого будет определён в ходе административного расследования.
Главный вопрос на сегодняшний день — это «что есть экономически обоснованный уровень?». В наши дни операторы связи как под копирку заявляют о подорожании телекоммуникационного оборудования вследствие санкций и ухода его производителей с российского рынка, при том что Минцифры открыто заявляет, что никаких проблем с оборудованием нет и никаких негативных последствий для качества связи в России не предвидится. Почему операторы собираются взимать эти расходы с абонентов, а не со своей прибыли, вопрос, видимо, слишком чувствительный для разрывающихся карманов операторов. Кроме того, неясно, подпадает ли под ограничения от ФАС повышение тарифов связи со следующего года, или же антимонопольщикам придётся заводить это дело заново.
Напомним, в октябре этого года аналогичное решение ФАС было вынесено в адрес оператора МТС.