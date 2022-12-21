Дефицита оборудования нет, осуществляется переход на отечественные аналоги.

Сегодня в некоторых до сих пор фантазирующих на тему проблем в России вследствие санкций иностранных СМИ появились статьи, посвящённые долгосрочному ухудшению качества мобильной связи и интернета из-за ухода с российского рынка таких производителей телекоммуникационного оборудования, как Nokia и Ericsson. Хотя оборудование данных компаний действительно составляло значительную, если не сказать львиную долю в российских базовых станциях сотовой связи, проблем с качеством связи из-за их ухода не произойдёт, о чём сегодня сообщили в пресс-службе Минцифры по запросу «Интерфакса».

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Как отметили в Минцифры, дефицита телекоммуникационного оборудования в России нет, и уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы связи будут «поэтапно» переходить на отечественное оборудование, при этом представители «большой четвёрки» уже подписали форвардные контракты, по которым с 2025 года начнутся поставки российских базовых станций. Сумма контрактов составила 100 миллиардов рублей.

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Насколько это оборудование действительно отечественное, вопрос пока не просто открытый, а даже настежь распахнутый, но не исключено, что через два года в данной отрасли и впрямь начнутся подвижки.