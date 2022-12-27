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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские операторы связи стали уведомлять абонентов о росте стоимости услуг в следующем году
Для ФАС здесь поле непаханое.
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О том, что в следующем году операторы связи могут повысить (и обязательно повысят) стоимость своих услуг, списав это на якобы легитимную причину в виде подорожания телекоммуникационного оборудования, информация поступала ещё весной. Теперь же у неё появляются всё новые подтверждения: как передают «Ведомости» со ссылкой на доказательства от своих читателей, операторы «Мегафон» и Tele2 начали рассылать своим абонентам сообщения касательно роста тарифов с начала 2023 года.

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Судя по всему, рост тарифов составит примерно 10 %: как сообщают «Ведомостям» читатели-абоненты «Мегафона», у одного из них стоимость тарифа увеличилась с 325 рублей в месяц до 357,5 рублей в месяц, у другого — с 540 рублей до 595 рублей в месяц. Похожие уведомления были получены и абонентами Tele2.

Оба оператора сослались на похожие причины, которые они считают легитимными основаниями для роста тарифов. Tele2 заявила о «ряде факторов» и «нормальной рыночной практике». В свою очередь, «Мегафон» объяснил происходящее честнее, заявив, что причина — в росте затрат на закупаемое оборудование.

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RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

С одной стороны, об уходе компаний Ericsson и Nokia с российского рынка и непонятках с поставками оборудования от Huawei всем хорошо известно. С другой стороны, почему этот рост затрат должен ложиться на плечи абонентов, а не компенсироваться из прибылей операторов, вопрос хороший, и Федеральной антимонопольной службе неплохо бы проверить операторов на предмет картельного сговора.

#мобильная связь #сотовая связь
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