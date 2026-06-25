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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Apple связала удаление приложений VK из App Store с соблюдением санкций
Каких конкретно санкций, не уточняется. Сама VK под ограничениями не находится.
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Сегодня днём Apple без предупреждения удалила из App Store все приложения компании VK, включая мессенджер, музыку и видео, а также «Дзен» и «Одноклассники». Учитывая, что сама VK не входит в санкционные списки США, такое действие, особенно, на пятый год конфронтации, выглядит достаточно странно. И вот, как сообщили средства массовой информации, в пресс-службе Apple удаление приложений VK объяснили именно соблюдением санкций.

О каких конкретно ограничениях идёт речь, не уточняется. Возможно, речь идёт об ограничениях, наложенных на компании-совладельцы VK. Почему до приложений VK руки у Apple дошли только сейчас, остаётся тайной за семью печатями.

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Следует отметить, что в России устройства под управлением iOS из-за закрытости её файловой системы и, как следствие, из-за тотальной привязанности всех приложений к App Store, становятся всё более проблемными в использовании. На устройствах под управлением Android благодаря её структуре таких проблем в принципе быть не может, и это делает их более конкурентными на отечественном рынке в текущий период геополитической турбулентности.

#apple #vk
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