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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Apple удалила из App Store связанные с VK приложения — в том числе «Дзен», «VK Музыку» и «VK Видео»
Ранее установленные приложения продолжат работать. До поры до времени.
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После того как Apple в начале июня удалила из App Store мессенджер MAX, разрабатываемый тесно связанной с VK компанией, стало весьма очевидно, что удаление других приложений от российского IT-гиганта не заставит себя долго ждать. Так оно и произошло: сегодня пресс-служба VK сообщила об удалении из App Store практически всех приложений компании.

Источник изображения: pexels.

Под нож в App Store попали «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Знакомства», Mail, «Одноклассники» и другие. Чем эти приложения помешали Apple, на текущий момент неясно; в самой VK сообщили, что удаление приложений произошло в одностороннем порядке и без предупреждения со стороны купертиновцев. Сама компания не внесена в ограничительные («санкционные») списки Соединённых Штатов, так что формальных причин для удаления нет.

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Как напомнили в VK, все приложения, которые ранее были установлены на устройства от Apple, продолжат функционировать, так что если они вам дороги, не удаляйте их до выяснения причин и, возможно, до их возвращения в App Store.

Следует отметить, что за последние четыре года продукция Apple стала для российских пользователей крайне «токсичной» вследствие массового удаления, в частности, приложений попавших под американские рестрикции банков. Из-за своей закрытой файловой системы iOS допускает установку приложений только через App Store. Отдельные государства и объединения государств пытаются обязать Apple снять это ограничение, но получается пока неубедительно и не особо результативно.

#apple #vk
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