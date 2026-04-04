Ситуация с мессенджером Telegram в России сейчас всем хорошо известна: комфортно пользоваться им теперь можно только через хитроумные средства, наиболее популярными из которых являются различные сервисы с аббревиатурой из трёх букв. Представители российского правительства заявляют о кратном снижении трафика, проходящего через серверы Telegram, однако у основателя и руководителя мессенджера Павла Дурова на этот счёт имеется другая статистика.

Источник изображения: Telegram Messenger Inc.

Согласно комментарию Дурова, в России 65 миллионов человек продолжают ежедневно пользоваться Telegram, несмотря на «замедление», причём 50 миллионов из них ежедневно не только листают ленту новостей, но и отправляют друг другу сообщения.

По мнению Дурова, попытки ограничить работоспособность Telegram лишь повышают спрос на сервисы из трёх букв, а попытки заблокировать уже их приводят к масштабным проблемам в работе всей национальной сети в целом.

Глава Telegram заявил, что мессенджер будет продолжать адаптироваться к изменяющимся условиям.

Если верить статистике Дурова, то Telegram в России, по сути, не пострадал от ограничений: так, во втором квартале 2025 года в мессенджере было зарегистрировано 100 миллионов пользователей из РФ, из которых 62%, или 62 миллиона, пользовались им ежедневно.