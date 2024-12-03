Ранее разработчики анонсировали новую программу поддержки авторов оригинального контента.

Социальная сеть «ВКонтакте» значительно расширила возможности для анализа эффективности контента, открыв авторам доступ к обновлённому разделу статистики. Новый интерфейс, доступный пока в веб-версии, а в будущем и в мобильных приложениях, отличается улучшенным дизайном и расширенной функциональностью. Он предоставляет подробные данные по всем типам публикаций: постам, видео, историям, клипам, товарам и даже эксклюзивному контенту для подписчиков VK Donut.

Авторы получили удобный инструмент для сравнения эффективности различных форматов контента. Теперь можно детально отслеживать не только просмотры, лайки и комментарии, но и анализировать, какие публикации вызывают наибольший отклик у аудитории. Эта информация поможет лучше понимать интересы и запросы подписчиков, выявлять тренды, корректировать контентную стратегию как для «ВКонтакте», так и для VK Видео, а также оптимизировать продвижение своего контента. Для видеоконтента предусмотрены отдельные метрики, позволяющие оценить вовлеченность аудитории и выявить наиболее популярные видео.

«Поддержка авторов оригинального контента — наше стратегическое направление», — подчеркнул Евгений Васильев, директор по продуктам «ВКонтакте». — «Мы инвестируем значительные ресурсы в разработку инструментов, которые отвечают всем потребностям авторов на нашей платформе. Новый раздел статистики — один из результатов этой работы, и мы планируем и дальше расширять его функциональность».

Ранее «ВКонтакте» анонсировала новую программу поддержки авторов оригинального контента. Исследования социальной сети показали, что в условиях большого объема информации аудитория предпочитает уникальный и интересный контент, который помогает установить эмоциональную связь с авторами. Согласно данным «ВКонтакте», оригинальные публикации получают в среднем на 30% больше лайков и на 91% больше комментариев, а конверсия в подписки на таких авторов на 40% выше.