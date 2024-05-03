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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться по поводу создания единой мобильной ОС на базе Android
Теперь каждая компания будет развивать свои системы самостоятельно. Как будто, их в РФ сейчас мало.

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Российские технологические компании VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться насчёт создания консорциума, который бы курировал разработку единой российской мобильной операционной системы (ОС) на базе Android. Соответствующую информацию обнародовало российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свой анонимный источник. Вместо этого каждая из названных компаний займётся разработкой своей ОС на базе Android.

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Опрошенные «Коммерсантом» эксперты убеждены, что у VK, «Сбера» и «Яндекса» не получится занять сколь-либо ощутимую нишу на рынке мобильных операционных систем, даже если они приложат все усилия и станут «по полной» продвигать собственный продукт через свои же экосистемы. На самом деле, здесь и экспертом быть не нужно — речь идёт о банальной логике развития вещей. За примером далеко ходить не надо: ни у Rutube, ни у «VK Видео» не удалось переманить к себе ощутимую по размерам аудиторию зрителей, которая бы генерировала солидные просмотры. Зайдите на Rutube и оцените метрики у популярных видеороликов — всё станет понятно без слов.

Источник «Коммерсанта» уточнил для журналистов, что в случае с единой ОС от трёх российских IT-гигантов речь шла о проекте на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project). На отказ от создания единого продукта также повлиял тот факт, что в реестр Минцифры в 2023 году уже вошли две независимые мобильные ОС на Android. Речь идёт о «Ред ОС» от «Ред Софт» и Kvadra OS от компании «Ядро».

По словам анонимного информатора, «Яндекс», VK и «Сбер» хотят сами добавить в ОС в реестр Минцифры — как мобильные на базе Android, так и системы для «умных» телевизоров. Инсайдер заверил, что сейчас компании трудятся над продуктами как для потребительского, так и для государственного секторов. В тексте «Коммерсанта» данное суждение подтверждалось двумя другими собеседниками среди разработчиков программного обеспечения, близких к правительству.

Напомним, впервые о планах Минцифры по созданию единого консорциума для разработки ОС на основе открытого кода Android стало известно в декабре 2022 года. Тогда же было указано, что трём названным компаниям помогать будет «Ростелеком», но сейчас понятно, что он занят развитием ОС «Аврора».

#android #яндекс #vk #минцифры #сбер #аврора #ред ос #ред софт #aosp #мобильные системы
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