Компании VK, «Яндекс» и «Ростелеком» намерены создать компанию, которая займётся разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android и платформы, которая заменит собой Google Mobile Services (GMS). Соответствующую информацию опубликовало издание «Коммерсантъ».
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Представители самих VK, «Яндекса» и «Ростелекома» отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Что касается самой потенциальной системы на базе Android, то она, по мнению экспертов, будет больше востребована у простых пользователей в отличие от ОС «Аврора». Последней прочат бессрочную прописку для госсектора и корпораций с высокими требованиями к безопасности.
При этом разработка новой ОС группой перечисленных компаний не противоречит планам «Ростелекома» развивать мобильную экосистему на базе ОС «Аврора». Опрошенные «Коммерсантом» эксперты убеждены, что запустить платформу мобильных сервисов для ОС на базе открытого Android будет проще, чем для ОС «Аврора». Большинство приложений российских разработчиков уже приспособлено под Android, а для их адаптации под «Аврору» потребуется больше времени и сил.
Опять же, разработка экосистемы на базе открытого Android обойдётся в разы дешевле, чем другие проекты. «Такая ОС сможет получать обновления безопасности Android, как и Huawei, они доступны бесплатно на сайте Google, как и сама система», — заявил ещё один опрошенный эксперт.