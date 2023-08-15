Там были свои тонкости.

Разработчики мобильной версии браузера Firefox для Android собираются реализовать для него полноценную поддержку расширений. Авторы хотят запустить открытую экосистему расширений до конца текущего года.

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Представители Mozilla рассказали, что реализация полной поддержки расширений позволит пользователям настраивать браузер с помощью множества сторонних дополнений. О сроках внедрения этой функции будет объявлено позже.

Здесь стоит напомнить, что поддержка расширений в Firefox для Android существует уже на протяжении нескольких лет. Совместимость была существенно «подрезана» в 2020 году, когда состоялся выход переделанного приложения. С тех самых пор количество официально поддерживаемых расширений сократилось до менее двух десятков.

Эксперты полагают, что возвращение полноценной поддержки расширений в Firefox для Android свидетельствует о попытках Mozilla увеличить пользовательскую базу на рынке мобильных браузеров. Но неумолимая статистика пока не на стороне разработчиков: в прошлом месяце Google Chrome занимал почти 65 % всего рынка мобильных веб-браузеров, тогда как доля Firefox составляет всего лишь 0,5 %.