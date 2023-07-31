Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google хочет внедрить новый сетевой стандарт Web Integrity API для контроля безопасности, но экспертов идея не вдохновила
Это же Google — она обязательно злоупотребит возможностями.

реклама

Компания Google собирается предложить новый стандарт веба под названием Web Integrity API, который должен помочь сайтам блокировать клиентские приложения, изменяющие их код. Эксперты в области безопасности опасаются, что новый API фактически позволит Google и операторам сайтов действительно эффективно бороться с блокировщиками рекламы.

реклама

В описании проекта, который создавался силами четырёх инженеров Google, указывается следующее: «Пользователи часто зависят от сайтов, доверяющих клиентской среде, в которой они работают. Это доверие предполагает, что клиентская среда честна в отношении ряда аспектов собственной деятельности, обеспечивает безопасность пользовательских данных и интеллектуальной собственности, а также прозрачна в отношении того, использует ли её человек».

Эксперты опасаются, что основной целью проекта может стать желание узнать больше о пользователе, а также удостовериться, что он не робот, а его браузер не был модифицирован или подделан каким-либо образом.

Разработчики Web Integrity API уверяют, что их стандарт поможет бороться с ботами в социальных сетях, защитит право на интеллектуальную собственность, а также поспособствует повышению безопасности финансовых транзакций. Есть несколько базовых сценариев возможного применения нового API:

  • обнаружение манипуляций в социальных сетях;
  • обнаружение бот-трафика в рекламе для улучшения клиентского опыта и доступа к веб-контенту;
  • обнаружение фишинговых кампаний;
  • обнаружение попыток массового захвата или создания учетных записей;
  • обнаружение масштабного читерства в веб-играх с поддельными клиентами;
  • обнаружение скомпрометированных устройств, на которых пользовательские данные могут быть подвержены риску;
  • обнаружение попыток захвата учетной записи путём подбора пароля.

По замыслу Google, во время транзакции веб-страницы веб-сервер может потребовать от пользователя пройти тест проверки его веб-среды, прежде чем ему будут предоставлены какие-либо данные. В этот момент браузер пользователя связывается со сторонним сервером, проводящим такую проверку, и пользователю предлагается пройти условный тест. В случае его успешного прохождения пользователь получает подписанный IntegrityToken, который подтверждает, что его веб-среда не модифицирована, и указывает на содержимое, которое пользователь хотел разблокировать. Затем пользователь передаёт этот токен обратно на веб-сервер, и если сервер доверяет компании, проводившей проверку, то содержимое разблокируется и владелец устройства получает ответ с запрашиваемой им веб-страницей.

#google #web integrity api
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google Play в скором времени перестанет поддерживать Android 4.4 KitKat
Клиентами Intel на передовых техпроцессах станут Google, Amazon и Microsoft
Магазин приложений Play Store отныне адаптирован для устройств с большими экранами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
49
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
7
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
16
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
24
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
12
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
38
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
20:29
Не сдохла ещё эта ужгородская гнида?
Россия научилась глушить Starlink: ситуация хуже, чем даже без F-16 - украинские военные
Александр Степанов
20:28
Глупо расчитывать, что любая техника не может быть затрофеена на поле боя.
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
Spike Rus
20:26
Краткосрочная память да, люди все же стали тупеть. Ведь зачем держать в голове массу информации которую щелчком пальца можно оперативно найти достав смартфон из кармана.
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
Владимир Кондратьев
20:25
А где ваши друзья были когда США в Ливию, Афганистан и Сирию вторгались? А когда Белград бомбили без разбору, что рты у вас не открывались?
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Spike Rus
20:21
Отчасти, и да, и нет. Все более-менее прошареные в основном варились в своих тесных закрытых форумах по интересам. Дурачки если и попадали туда, то, либо быстро набирались опыта, либо их оттуда быстро...
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
Мама Кафка
20:16
Ну да на 10 бит, прям персонажи будут из экрана вырыватся ко мне, и за меня клавиатуру нажимать. Господи клоун успокойся. Хочу 18 бит моник.
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
dmitry07
20:14
"Великая французская революция смела старый порядок" Смела старый порядок, а потом его вернула в виде новой династии по фамилии Бонапарт.
Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию
Андрей Русанов
20:14
Откуда Вы то знаете, что закупается в Китае, а что нет? Китай сам у нас много чего закупал и в большей степени на этой основе вооружал свою армию. Потому как военного опыта у Китая нет.
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
Acorn
20:08
Хватит нести хрень, любые города должны называться, как при основании.
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
mayday30
20:07
Пока.
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем