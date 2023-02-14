Ведомство уже дало официальный комментарий.

Российские IT-компании пожаловались на большую очередь для попадания на маркетплейс ПО «Руссофт» от Минцифры, про который мы писали в одной из наших прошлых заметок. Издание РБК пишет, что за три месяца с момента старта проекта там обосновалось 1364 продукта от 796 разработчиков. Ещё стало известно, что часть заявок на размещение программного обеспечения могут не одобряться организаторами в течение нескольких недель после получения всех необходимых документов от разработчиков.

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Журналисты РБК рассказали, что в Минцифры в курсе проблемы. Представители ведомства также дали понять, что предварительная модерация и разбор заявок на размещение программ будет делаться вскоре «намного быстрее». Проще говоря, пока у маркетплейса есть проблемы с нехваткой административного ресурса и количеством заявок.

Также среди основных проблем участники рынка называют следующее:

превышение времени, отведённого на добавление продукта;

отсутствие возможности оперативно поменять уже добавленную на сайт информацию (в т.ч. логотип и базовое описание);

включение продукта не в ту категорию, к которой он относится.