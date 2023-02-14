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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российские разработчики жалуются на скорость работы маркетплейса ПО от Минцифры
Ведомство уже дало официальный комментарий.
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Российские IT-компании пожаловались на большую очередь для попадания на маркетплейс ПО «Руссофт» от Минцифры, про который мы писали в одной из наших прошлых заметок. Издание РБК пишет, что за три месяца с момента старта проекта там обосновалось 1364 продукта от 796 разработчиков. Ещё стало известно, что часть заявок на размещение программного обеспечения могут не одобряться организаторами в течение нескольких недель после получения всех необходимых документов от разработчиков.

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Журналисты РБК рассказали, что в Минцифры в курсе проблемы. Представители ведомства также дали понять, что предварительная модерация и разбор заявок на размещение программ будет делаться вскоре «намного быстрее». Проще говоря, пока у маркетплейса есть проблемы с нехваткой административного ресурса и количеством заявок.

Также среди основных проблем участники рынка называют следующее:

  • превышение времени, отведённого на добавление продукта;
  • отсутствие возможности оперативно поменять уже добавленную на сайт информацию (в т.ч. логотип и базовое описание);
  • включение продукта не в ту категорию, к которой он относится.
На проблемы с добавлением софта пожаловалось несколько компаний. По словам одного из участников рынка, изначально создатели маркетплейса Russoft.ru обещали, что заявки будут обрабатываться в течение 10-14 дней. Представитель Минцифры сообщил в комментарии РБК, что на площадку поступило гораздо больше заявок от разработчиков ИТ-продуктов, «чем предполагалось на момент запуска».

«С одной стороны, это хорошо, что так много компаний стремится добавить свои продукты на маркетплейс, но сейчас предварительная модерация и вывод продуктов занимают больше времени, чем закладывалось на старте. Мы знаем об этой проблеме и решим её в ближайшее время, чтобы все участники рынка могли вовремя добавлять свои продукты на маркетплейс», — сообщил представитель ведомства. По словам чиновника, министерство сейчас работает над созданием личного кабинета, который позволит правообладателям самостоятельно добавлять продукты на площадку и при необходимости вводить нужные корректировки.

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Также в ближайшее время на Russoft.ru появятся рейтинги продуктов и возможность оставлять о них отзывы.
#отечественное по #минцифры #russoft
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