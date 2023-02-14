Российские IT-компании пожаловались на большую очередь для попадания на маркетплейс ПО «Руссофт» от Минцифры, про который мы писали в одной из наших прошлых заметок. Издание РБК пишет, что за три месяца с момента старта проекта там обосновалось 1364 продукта от 796 разработчиков. Ещё стало известно, что часть заявок на размещение программного обеспечения могут не одобряться организаторами в течение нескольких недель после получения всех необходимых документов от разработчиков.
реклама
Журналисты РБК рассказали, что в Минцифры в курсе проблемы. Представители ведомства также дали понять, что предварительная модерация и разбор заявок на размещение программ будет делаться вскоре «намного быстрее». Проще говоря, пока у маркетплейса есть проблемы с нехваткой административного ресурса и количеством заявок.
Также среди основных проблем участники рынка называют следующее:
- превышение времени, отведённого на добавление продукта;
- отсутствие возможности оперативно поменять уже добавленную на сайт информацию (в т.ч. логотип и базовое описание);
- включение продукта не в ту категорию, к которой он относится.
«С одной стороны, это хорошо, что так много компаний стремится добавить свои продукты на маркетплейс, но сейчас предварительная модерация и вывод продуктов занимают больше времени, чем закладывалось на старте. Мы знаем об этой проблеме и решим её в ближайшее время, чтобы все участники рынка могли вовремя добавлять свои продукты на маркетплейс», — сообщил представитель ведомства. По словам чиновника, министерство сейчас работает над созданием личного кабинета, который позволит правообладателям самостоятельно добавлять продукты на площадку и при необходимости вводить нужные корректировки.
Также в ближайшее время на Russoft.ru появятся рейтинги продуктов и возможность оставлять о них отзывы.