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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В России заработал Russoft.ru — государственный маркетплейс отечественного ПО
Не только мобильного, что важно.
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Издание CNews.ru сообщает, что в России на полную мощность заработал новый отечественный маркетплейс российского ПО Russoft, расположенный вот по этому адресу. Его созданием занималось Минцифры, сервис работал в режиме бета-тестирования с сентября текущего года.

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Маркетплейс представляет собой каталог российского софта, в котором содержится детальная информация о стоимости той или иной программы, о её совместимости с ОС пользователя, а также об иностранных программах, которая она собой заменяет. Авторы CNews.ru утверждают, что на момент начала работы в Russoft было около 1000 приложений от 600 разработчиков. В каталог будут входить утилиты и программные пакеты, которые входят в реестр отечественно ПО и доступны на рынке.

На момент написания данного материала сервис Russoft существовал в виде сайта в версиях как для стационарных, так и для мобильных устройств. Что касается приложений для популярных площадок App Store и Google Play, то пока разработчики сервиса не планируют их там размещать, ссылаясь на наличии мобильной версии сайта.

В каталоге Russoft есть программы для операционных систем Windows и macOS, а также для мобильных iOS и Android. Там же присутствуют продукты для российских операционных систем «Аврора», «Альт», «Ред ОС», Astra Linux и других. Есть даже раздел для приложений, работающих под BSD.

Все программные продукты в Russoft разделены на пять основных категорий, каждая из которых состоит из нескольких подразделов. Можно искать программы с привязкой к отраслям, в которых они используются. Так, сейчас в каталоге на нынешнем этапе его развития присутствует софт для здравоохранения, образования, финансов, телекоммуникаций и промышленности.

Порядок выпуска программы в Russoft разбита на следующие этапы:

  • регистрация программы в реестре отечественного ПО через «Госуслуги»;
  • заполнение формы, чтобы информация о программы появилась на маркетплейсе;
  • корректорская проверка описания продукта;
  • публикация информации о ПО в течение 15 дней после заполнения формы с присвоением нового классификатора, утверждённого приказом от 22.09.2020.

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Также следует помнить, что размещать информацию о ПО обычные пользователи не могут. Сделать это можно исключительно с учётной записи юридического лица или ИП.

#отечественное по #russoft
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В России заработал Russoft.ru — государственный маркетплейс российского ПО
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